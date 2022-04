Ukraiński Starstreak rozerwał rosyjski śmigłowiec na kawałki. Nagranie już w sieci

Udaje przydatne narzędzie, a śledzi użytkowników.

Podczas gdy niektóre kraje europejskie "wspierają" Ukrainę na wojnie obronnej z Rosją, przesyłając jej broń i wyposażenie, które nadają się jedynie do muzeum, inne dozbrajają ją naprawdę skutecznym arsenałem militariów. Krajem z tej drugiej grupy jest m.in. Wielka Brytania. Władze tego kraju jakiś czas temu wysłały Ukrainie przenośne zestawy przeciwlotnicze Starstreak. Teraz możemy wszyscy zobaczyć je w akcji.Starstreak to brytyjski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy, za produkcję którego odpowiada firma Thales Air Defence. Używany od 1997 roku nie wygląda specjalnie imponująco. Długość wyrzutni to 1,397 m, a średnica - 13 cm. Po rozłożeniu prezentuje się tak.

The Times is reporting that this shootdown of a Russian Mi-28 was by a British Starstreak SAM pic.twitter.com/zsQb1DkQ74 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 2, 2022

The Mi-28 attack helicopter wreckage. Reportedly the crew survived. 2/https://t.co/EkQrDexQTW pic.twitter.com/MkrZPHMbnH — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022

Obsługa Starstreak nie jest prosta

Starstreak i jego brytyjski operator. | Źródło: WikipediaW Starstreak wykorzystywane są pociski, które po wystrzeleniu uwalniają trzy mniejsze podpociski, sterowane wiązką lasera SACLOS. Lecące z prędkością ok. 4250 km/h (3,5 Ma) pociski mają zasięg od 300 do 7000 metrów. Na ogół wystarczy, że celu dosięgnie jeden z nich.Podpociski nie zostały wyposażone w zapalniki zbliżeniowe, przez co do zniszczenia celu niezbędne jest na ogół bezpośrednie trafienie. Wszystko przez niewielki rozmiar pocisku o długości 396 mm i średnicy zaledwie 22 mm. Masa każdego z nich to tylko 900 gramów - sugeruje to oczywiście z miejsca relatywnie niewielką ilość materiału wybuchowego w środku.Bezpośrednio trafiony przez Starstreak został w Ukrainie rosyjski helikopterlub. The Times informuje, że to pierwszy zarejestrowany przypadek wykorzystania brytyjskiego systemu w tym kraju. Wielka Brytania przekazała go mniej więcej tydzień temu.Helikoptery i samoloty mają trudności z uniknięciem pocisków Starstreak z prostej przyczyny. Nie jest to system fire and forget. Naprowadzania laserowego nie da się oszukać na przykład flarami. W przeciwieństwie do amerykańskich stingerów pociski nie reagują na podczerwieńThe Times podaje, że operator Starstreak musi uzyskać 1000 trafień w cel, zanim będzie mógł używać systemu na placu boju. Wiemy, że ukraińscy żołnierze szkoleni są przez Brytyjczyków z odpowiednim symulatorem, jednak nie wydaje się, aby przechodzili aż tak złożone szkolenie. Kurs w warunkach wojny trwa maksymalnie trzy tygodnie.Źródło: OSINTtechnical, mat. własny