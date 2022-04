Chińczycy mogą stworzyć "pociągi zagłady". Będą przewozić broń nuklearną

To byłoby coś.

Chińczycy testują, a my wciąż wiemy mało





Nowy raport, który pojawił się w sieci sugeruje, iż Chińczycy mogą w przyszłości użyć szybkich pociągów do przewożenia pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Inżynierowie w Chinach mają obecnie przyglądać się możliwościom logistycznym związanym z elitarnymi pociskami DF-41 zdolnymi osiągnąć prędkość Mach 25.Czy naprawdę można wierzyć w te doniesienia?W kuluarach mówi się, że DF-41 jako pocisk może pochwalić się najdłuższym zasięgiem pośród wszystkich rakiet balistycznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej - jego zasięg operacyjny to podobno od 12 do nawet 15000 kilometrów. Pekin ewidentnie chce pójść o krok dalej. Chińczycy zlecili bowiem opracowanie badań dotyczących logistyki przewożenia swoich pocisków na pociągach.