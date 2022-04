Airbus A380 wykonał lot testowy używając oleju spożywczego

To część większego eksperymentu producenta.

Airbus wie, w którą stronę chce się rozwijać





Airbus A380 to samolot, który po pandemii- francuska firma przestała go sprzedawać, a linie lotnicze stwierdziły, iż nie jest no tak opłacalny, jak wydawał się być. Okazuje się, że przedsiębiorstwo z siedzibą w Tuluzie postanowiło w nowy sposób przetestować swojego giganta.Airbus A380 wykonał testowy lot korzystając z Sustanaible Aviation Fuel - paliwa wykonanego ze zużytego oleju spożywczego oraz tłuszczów odpadowych. Pracy na takiej mieszance podjął się silnik Rolls-Royce Trent 900.Wspomniany, testowy lot odbył się 25 marca i potrwał trzy godziny. Samolot wystartował z lotniska w Tuluzie. Drugi lot został wykonany przez Airbusa 29 marca tego roku - z Tuluzy do Nicei. Europejski gigant lotniczy cały czas monitorował wykorzystanie oryginalnego, zrównoważonego paliwa lotniczego.