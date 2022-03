SpaceX kończy produkcję kapsuły Crew Dragon. Co teraz?

Ciekawa decyzja.

SpaceX musi sprawnie żonglować projektami i wydatkami





Czy zakończenie pracy nad Crew Dragon przybliży amerykańską firmę do celu?Obecnie SpaceX posiada cztery w pełni sprawne kapsuły Crew Dragon, które mogą być wykorzystywane przez firmę oraz partnerów. Elon Musk chce jednak znacząco przyspieszyć prace nad następcą Crew Dragona - statkiem kosmicznym Starship. W tle firma rozwija również rakietę nowej generacji, która w przyszłości będzie miała na celu zabranie astronautów w kierunku Marsa. Statek kosmiczny Starship notuje opóźnienia ze względu na problemy z rozwojem silnika oraz przeglądami regulacyjnymi.Co ciekawe, o ile SpaceX faktycznie wstrzymuje produkcję kapsuły, tak Crew Dragon doczeka się części zapasowych i tych, które pozwolą na konserwację po kolejnych misjach. Przedstawiciele firmy Elona Muska twierdzą również, że SpaceX zachowa możliwość produkcji kapsuł w razie tego “gdyby zaszła taka potrzeba”.Obecnie model biznesowy SpaceX opiera się na statkach kosmicznych wielokrotnego użytku - co samo w sobie skutecznie zmniejsza koszty wymagane do przeprowadzenia konkretnych operacji na orbicie. Do tej pory Crew Dragon poleciał z pięcioma załogami - od 2020 roku. Kapsuła SpaceX stała się także głównym pojazdem Amerykańskiej Agencji Kosmicznej w zakresie transportu astronautów na ISS.SpaceX zdaje się skutecznie identyfikować własne problemy oraz działa szybko w związku z ich naprawą. Jestem ciekaw, jak tego typu sytuacja przełoży się na dalsze loty w kosmos oraz współpracę z partnerami przedsiębiorstwa.Cały czas widać, że. I to na pewno się nie zmieni.