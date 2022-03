Klara Sobieraj na celowniku. UOKiK bierze się za fotowoltaikę

Nareszcie.

"Przedsiębiorcy z branży fotowoltaiki – tak jak z każdej innej - muszą szanować prawa konsumenta, w tym prawo do rzetelnej informacji, możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa czy reklamacji z tytułu rękojmi. Niepokoją nas zgłaszane nieprawidłowości, dlatego starannie monitorujemy rynek. Obecnie prowadzimy także 10 postępowań wyjaśniających wobec firm z tego sektora. Dwóm spółkom postawiłem zarzuty, większość z nich dotyczy utrudniania odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów. Za każdą praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i za każde niedozwolone postanowienie umowne przedsiębiorcom grozi kara do 10 procent rocznego obrotu"

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zapowiedział stanowcze działania w sprawie fotowoltaiki. Prześladuje Was Klara Sobieraj ? UOKiK przyjrzy się nie tylko praktykom podmiotów FG Energy oraz Krajowy Projekt Energetyczny, na które skarżą się Polscy konsumenci, ale również call center.Polacy coraz bardziej interesują się fotowoltaiką. Próbują to wykorzystać firmy nękające uciążliwymi telefonami, ale także cała masa podmiotów świadczących swoje usługi bezpośrednio. Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca 2021 roku wzrosła prawie 16-krotnie. Zwiększone zainteresowanie to również rosnąca liczba skarg wnoszonych do UOKiK na praktyki firm zajmujących się fotowoltaiką.Tylko w ubiegłym roku do UOKiK trafiło ponad 120 skarg związanych z fotowoltaiką. Te najczęściej dotyczyły obciążania klientów wysokimi kosztami przy odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz braku w umowie terminu jej wykonania lub niewywiązywania się z niego. Konsumenci skarżyli się też na wprowadzanie w błąd co do finalnych kosztów instalacji oraz na klasyk w postaci klauzul abuzywnych w umowach. Problemem jest również natrętny marketing telefoniczny przy użyciu botów.– mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Zarzuty wobec FG Energy (7 zarzutów) oraz Krajowego Projektu energetycznego (10 zarzutów) dotyczą m.in. takich problemów jak:Prezes UOKiK przekazał ponadto, iż przygląda się działalności 10 kolejnych firm w ramach postępowań wyjaśniających. Jest wśród nich m.in. niesławne Euro CallCenter, odpowiedzialne za boty z Klarą Sobieraj na czele. Oprócz niego na liście są też: 3S Group OZE, Centrum Energii Odnawialnej INTI, Edison Energia, Energa Obrót, Modern Energy Pro, PGEOZE PV, Sunday Polska, Woltanic i Woltex Development.Źródło: UOKiK