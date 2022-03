Rosja może użyć na Ukrainie głupich bomb. Czym są?

Groźna broń poprzedniej generacji.

Jakiś czas temu w ramach działu "technika" przybliżaliśmy Wam sylwetkę szalenie skutecznych hipersonicznych pocisków Kindżał , które Rosja zrzuca na Ukrainę. Wygląda na to, że już wkrótce Federacji Rosyjskiej może zabraknąć nowoczesnych rakiet. Doniesienia o tym pojawiają się od początku marca, a teraz za sprawą wysokiego rangą urzędnika Pentagonu, cytowanego przez Reutersa, znalazły kolejne potwierdzenie. Rosja w desperacji może sięgnąć po tak zwane "głupie bomby". O co chodzi?Przedstawiciel Pentagonu sugeruje, że Rosja wyzbyła się zdecydowanej większości swoich pocisków precyzyjnych. W związku z tym w dalszej fazie prowadzonej przez siebie agresji może sięgnąć wyłącznie po artylerię i tak zwane "głupie bomby", czyli. Tego rodzaju ładunki, pozbawione systemu naprowadzania, spowodują znacznie większe straty wśród ludności cywilnej oraz obiektów cywilnych.

Bomby lotnicze. | Źródło: Canva ProGłupie bomby to po prostu bomby grawitacyjne o mocno ograniczonej precyzji. Mogą być one przenoszone i zrzucane na przykład na pokładzie samolotów. Koszt produkcji tego rodzaju ładunków jest znacznie mniejszy od pocisków z systemami nakierowywania. Potencjalnie rosyjskie statki powietrzne mogą zrzucać bomby przestarzałe technologicznie, co pozwoli Rosji zmniejszyć koszt operacji i wykorzystać jakiekolwiek pozostałe pociski ofensywne.Przy okazji przytoczono opinię Colina Kahla, podsekretarza obrony ds. polityki, który stwierdził, że Władimir Putin chce uniknąć totalnego konfliktu z NATO. Taki wywołałoby zapewne użycie broni chemicznej lub nuklearnej.Źródło: Reuters, mat. własny