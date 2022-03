Polskie F-16 pomagają NATO w przestrzeni powietrznej

To dobra wiadomość.

Polskie F-16 w akcji





Na swoim koncie na Twitterze, NATO Air Command opublikowało serię zdjęć, które pokazują, jak polskie myśliwce F-16 wspierają Pakt Północnoatlantycki w realizowaniu zadań w przestrzeni powietrznej. Od kilku tygodni NATO zwiększa swoją aktywność i ciężko się temu dziwić - wojna w Ukrainie zaczyna się coraz bardziej rozwijać.Co ciekawe, polskie myśliwce mają pomagać w zapewnieniu integralności przestrzeni powietrznej Sojuszu przez 24 godziny na dobę. Operacje przeprowadzane są bezpośrednio na jego wschodniej flance.F-16 to samoloty myśliwskie, które obecnie stanowią trzon lotnictwa bojowego polskich Sił Powietrznych. Konstrukcje te są przeznaczone do wykonywania zadań w ramach walki o powietrzną przewagę, a także do wsparcia innych rodzajów sił zbrojnych. Na ten moment w naszym kraju myśliwce znajdują się w dwóch bazach: w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, jak również w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.