NASA do innych firm: zróbcie nam lepszy lądownik niż ten od SpaceX

W ramach programu Artemis.

NASA oficjalnie ogłosiła plany opracowania drugiego, alternatywnego księżycowego lądownika w ramach programu Artemis. Celem tej decyzji jest stworzenie konstrukcji, która pozwoli astronautom na bezpieczne wylądowanie na Księżycu w okolicach 2025 roku.Amerykańska Agencja Kosmiczna wezwała prywatne firmy do rywalizacji ze SpaceX. NASA ewidentnie chce mieć wybór w kontekście technologii i rozwiązań, które trafią w przyszłości do nowego lądownika.NASA zwróciła się do niezależnych producentów, aby wywołać swoistą konkurencję, której efektem ma być zaproponowanie koncepcji lądowników pozwalających na podróż astronautów pomiędzy Ziemią a Księżycem. Obecnie tylko SpaceX było odpowiedzialne zapozwalających dokonać wspomnianej operacji. Amerykanie wierzą, że silna konkurencja będzie napędzać eksplorację kosmosu w nadchodzących latach.

fot. NASA

W 2021 roku NASA oficjalnie przekazała SpaceX kontrakt o wartości 2,9 miliarda dolarów - na zbudowanie lądownika dla misji Artemis III. Za tę misję będzie odpowiadać ogromna rakieta SLS, która jest obecnie testowana przez NASA. W tym roku poznaliśmy równieżi trzeba przyznać, że na papierze nie wyglądają one zbyt zadowalająco - na pewno nie dla amerykańskiego rządu odpowiedzialnego za finansowanie całego projektu.Zachęcenie innych producentów do pracy oraz możliwe finansowanie i kontrakty ze strony NASA pokazują, że Amerykanie traktują wyprawę na Księżyc bardzo poważnie. Głównym celem NASA jest ustanowienie stałej obecności astronautów na Księżycu - w specjalnie zaprojektowanej bazie. Wszystko to po to, aby w przyszłości z powodzeniem wysłać załogową misję w kierunku Marsa.NASA zakłada, iż będzie w stanie osiągnąć wszystkie ze swoich celów w ciągu najbliższej dekady. Jednocześnie Agencja nie rezygnuje ze współpracy ze SpaceX i zdaje się ją tylko i wyłącznie zacieśniać.Elon Musk ma pomimo tego. Czy zrealizuje je szybciej od NASA?Źródło: NASA /fot NASA