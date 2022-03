Autopilot Mercedesa weźmie na siebie odpowiedzialność za wypadki

Prawdziwa autonomia od Mercedesa

Wraz z rozwojem technologii jazdy automatycznej, pojawia się coraz więcej znaków zapytania w kwestiach związanych z odpowiedzialnością prawną za kolizje i wypadki. Obecny stan prawny wskazuje na to, iż odpowiedzialność ponosi każdorazowo wyłącznie kierowca, który powinien czuwać nad pracą systemów wspomagających jazdę. Firma Mercedes w swoich autonomicznych samochodach przyszłości chce wziąć odpowiedzialność na siebie. To gigantyczny cios wymierzony chociażby w Teslę.Mercedes weźmie na siebie pełną odpowiedzialność prawną za zdarzenia drogowe wywołane działaniem systemu jazdy autonomicznej Drive Pilot, który ma zagościć w samochodach tego producenta w Stanach Zjednoczonych z końcem 2022 roku. System ten działa już w Niemczech, ale tam status odpowiedzialności prawnej może być odmienny.Drive Pilot ma działać początkowo w stanach Kalifornia i Nevada. Ze względu na prawo stanowe koniecznym jest wyrażenie zgody na korzystanie z niego w autach przez każdy stan indywidualnie. System Mercedesa to pierwsze rozwiązanie autonomii poziomu trzeciego, mające działać w USA. Drive Pilot przejmuje pełną kontrolę nad samochodem poruszającym się z prędkością do 60 km/h. Dla porównania, Tesla Autopilot to drugi poziom autonomii.Podejście Mercedesa dotyczące odpowiedzialności prawnej może przekonać regulatorów do przyznania stosownej licencji. Jeśli korporacja jest gotowa brać na siebie pełną odpowiedzialność za wypadki, jej przedstawiciele są zapewne przekonani o niezawodności opracowanego rozwiązania. To wykorzystuje bardziej zaawansowane skanery lidar oraz kamery i jest stosowane w dwóch samochodach - modelach EQS oraz klasie S.