Ukraina korzysta z polskich dronów podczas walk. Za co odpowiadają?

Ministerstwo Obrony Ukrainy zaprezentowało w swoich mediach społecznościowych film, na którym możemy zobaczyć, jak dokładnie działa dron FlyEye i w jaki sposób pomaga wojsku w nawigacji. Bezzałogowe drony polskiej produkcji są systemami wielozadaniowymi i pozwalają między innymi na łatwiejsze namierzanie oraz identyfikację poszczególnych celów.





W Ukrainie, wojsko wykorzystuje drony od Grupy WB do rozpoznania oraz kierowania pocisków przeciwko rosyjskim oddziałom. Dzięki widokowi z góry, Ukraińcy wiedzą dokładnie w co i gdzie uderzają. W podobny sposób z dronów FlyEye korzysta także polskie wojsko.Opisywane konstrukcje posiadają 2 metry długości i 4 metry szerokości. Drony FlyEye są w stanie startować z ręki, a ich czas utrzymywania się w powietrzu wynosi około 3 godzin. Swoje operacje te nieduże bezzałogowce mogą prowadzić w promieniu maksymalnie 40 kilometrów. Zintegrowane systemy artyleryjskie pozwalają na naprowadzanie na cel w zasadzie poprzez naciśnięcie jednego przycisku.Grupa WB chwali się, że dane z dronów FlyEye są przekazywane w czasie rzeczywistym, a zaimplementowany system pozwala działać tym konstrukcjom zarówno w dzień, jak i w nocy. Prędkość lotu polskich dronów wynosi od 50 do nawet 170 kilometrów na godzinę.Cieszy fakt, że grupa WB pozostaje najważniejszym partnerem polskiego wojska i w ramach naszej armii żołnierze będą mogli korzystać z podobnych rozwiązań. Wojna w Ukrainie tylko i wyłącznie pokazała, jak ważne będą w przyszłości bezzałogowe, nieziemsko skuteczne drony.Wczoraj mogliśmy również, który zrewolucjonizuje australijskie wojsko i jego możliwości ofensywne.Źródło: WBGroup / fot. Grupa WB