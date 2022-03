Tesla otworzyła pierwszą fabrykę w Europie. Samochody wydawał Elon Musk

Ofert pracy jest bez liku.

Fabryka Tesla w Niemczech otwarta

"Obecnie zatrudniamy osoby o różnym poziomie umiejętności i doświadczenia — doświadczenie w branży motoryzacyjnej nie jest konieczne. Dołącz do nas w Gigafactory Berlin-Brandenburg, aby sprostać wyzwaniom inżynieryjnym, produkcyjnym i operacyjnym nowej generacji, które przyspieszą światowe przejście na zrównoważoną energię"

Tesla w Niemczech i problemy z ekologami

Stało się. Po całej masie problemów formalnych europejska fabryka Tesla Gigafactory w Berlinie została oficjalnie otwarta. Nowa fabryka Tesli w Niemczech powstał tak naprawdę nieopodal stolicy tego kraju i ma w znaczący sposób wspomagać proces produkcyjny w Chinach i Stanach Zjednoczonych.Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg w Grünheide została oficjalnie otwarta przez symboliczne przecięcie czerwonej wstęgi. Osobiście dokonał tego Elon Musk. Wedle zapowiedzi, fabryka ta ma produkować ok. 500 tysięcy pojazdów rocznie oraz miliony ogniw akumulatorowych.Dzięki nowej fabryce producent zaspokoi gigantyczny popyt na samochody Tesla Model 3 i Model Y, zaliczające największe opóźnienia w dostawach. Zapotrzebowanie na pojazdy tej marki jest tak wielkie, że nowootwarta placówka nie będzie w stanie zaspokoić go w samej tylko Europie.Elon Musk osobiście nadzorował przekazanie pierwszych wyprodukowanych w Niemczech aut Tesla Model Y. Miliarderowi nie brakowało energii. Wydaniu każdego z 30 samochodów towarzyszyły tańce, okrzyki radości i inne specyficzne zachowania ekscentrycznego przedsiębiorcy.CEO Tesla był zachwycony otwarciem fabryki. Na swoim Twitterze napisał krótko: "Danke Deutschland!!", czyli "Dzięki, Niemcy!!".W fabryce znajdą zatrudnienie tysiące ludzi.- czytamy na stronie internetowej.Ofery pracy w Tesla Gigafactory znajdziesz tutaj , na oficjalnej stronie Tesla.Pierwotnie fabryka miała zostać otwarta jeszcze w 2021 roku. Wtedy to inwestycję zablokowali ekolodzy. Pomimo oddalenia ich pozwu przez sąd pierwszej instancji, grupa odwołała się od tej decyzji, paraliżując prace korporacji na kolejne miesiące.Źródło: Tesla