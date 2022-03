Na lotnisku w Szczecinie porzucono samolot. Boeing 737-800 czeka na odbiór

Zguba XXL.

Boeing 737-800 porzucony na lotnisku w Szczecinie

Do rzadkości nie należą wcale incydenty, gdy podróżni na lotniskach gubią lub pozostawiają bez opieki torby oraz inne mniejsze i większe przedmioty. Pierwszy raz w historii lotniska Szczecin-Goleniowo doszło jednak do sytuacji, w której na jego płycie porzucono... samolot. Sprawę nagłośnili reporterzy RMF MAXXX.Boeing 737-800 to dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy, produkowany w przeróżnych wariantach od 1967 roku. Właśnie taka maszyna o długości 40 metrów, osiągająca prędkość przelotową na poziomie 842 km/h, wylądowała w czwartek ok. godziny 9:00 na lotnisku w Szczecinie. Samolot przywiózł podróżnych z Ukrainy, którzy przebywali na przymusowo przedłużonych z powodu agresji Rosji na ich kraj wakacjach w Egipcie. Maszyna miała lecieć dalej do Stambułu, ale nie wzbiła się już w powietrze.