Rosja zrzuca na Ukrainę hipersoniczne pociski Kindżał. Co to za broń?

Wyrządzają ogromne zniszczenia.

Ch-47M2 Kindżał wykorzystywany w Ukrainie

Rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji potwierdził w oficjalnym komunikacie z 19 marca 2022 roku, że kraj ten użył hipersonicznego pocisku Kindżał do zniszczenia wyznaczonego celu w zachodniej Ukrainie. Broń rakietowa tego rodzaju została ponownie wykorzystana dziś, 20 marca. Zobaczcie, czym w istocie jest rzeczony pocisk hiperdźwiękowy i dlaczego sieje tak gigantyczne spustoszenie.Rosja po raz pierwszy użyła pocisków Kindżał do zniszczenia składu amunicji we wsi Delatyn w obwodzie iwanofrankiwskim. Dziś pociski spadły na położone w Konstantinowce na południu Ukrainy magazyny paliw. Użycie Kindżałów to sygnał wysłany dla krajów Zachodu i demonstracja siły rosyjskiej armii. Nie ma co się oszukiwać, broń ta jest doprawdy groźna.Ch-47M2 Kindżał to tak zwany hiperdźwiękowy, rakietowy kompleks lotniczy, o którym Władimir Putin poinformował po raz pierwszy 1 marca 2018 roku podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym. Naskłada się rakietaoraz przenoszący ją samolot. Pocisk kierowany długości 7,11 metrów waży nawet 4,5 tony i ma zasięg ok. 2000 kilometrów, jeśli uwzględnimy zasięg przenoszącego go samolotu. Kindżał może być mocowany także na bombowcu Tu-22M3, dzięki czemu jego efektywny zasięg rośnie do ok. 3000 kilometrów. Tu-22M3 może przenosić na raz co najmniej trzy Kindżały.