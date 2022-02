Student weterynarii z Wrocławia drukuje protezy niepełnosprawnym zwierzętom

Poprawia jakość życia czworonogów.



Bardzo lubimy Was informować o sukcesach i inicjatywach młodych, pomysłowych Polaków. Jedną z takich osób jest Maciej Szczepański. Student ostatniego roku weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu projektuje protezy dla zwierząt i drukuje je, wykorzystując drukarkę 3D. Dzięki jego staraniom i uporowi czworonogi, które spotkał przykry los, mogą cieszyć się większą mobilnością.



Protezy dla zwierząt drukowane w 3D

Maciej Szczepański interesuje się dziedziną ortopedii zwierzęcej. Nie tylko bierze udział w operacjach, ale też zwiększa swoją wiedzę dzięki lekturze literatury specjalistycznej. To właśnie ona zainspirowała go do sięgnięcia w Polsce po metody pomocy zwierzętom popularne w Stanach Zjednoczonych. Mowa u specjalnych protezach dla czworonogów. Swój pomysł przerodził w czyn.



"Chciałem, aby tworzone przeze mnie protezy poprawiały jakość życia zwierzęcia, które będzie ich używać" - powiedział. Działania swoje zaczął od stworzenia protez dla piesków o imionach Leto i Soni, ofiar wypadków drogowych. Po początkowych próbach outsourcingu części, postanowił samodzielnie drukować protezy na specjalnej drukarce 3D Zortrax Inventure.



Maciej Szczepański. | Źródło: Zortrax



Jak zrobić protezę dla zwierzaka? Początkowo Szczepański sięga po masę alginatową, za pomocą której wykonuje odcisk kikuta. Odcisk ten wypełnia się gipsem ceramicznym. Przygotowany w ten sposób odlew skanowany jest w 3D. Za jego sprawą projektant jest w stanie przygotować odpowiedni model 3D protezy.



"Jedyne, co muszę zrobić później, to wydrukować prototyp 3D na mojej drukarce, co znacznie ułatwia pracę. Mogę od razu po druku ocenić, czy moje założenia były prawidłowe. Nie muszę już zlecać tej pracy zewnętrznej firmie" - mówi Maciej.



