Polscy licealiści budują satelitę. Wesprzyj ich zrzutkę

Start planowany na 2023 rok.

Uczniowie z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie pragną zrealizować bardzo ambitny cel – wystrzelić w kosmos pierwszego europejskiego satelitę zbudowanego przez licealistów. Każdy, w tym Ty, może wspomóc ich w realizacji tego celu, za pośrednictwem zrzutki zorganizowanej w serwisie zrzutka.pl.Satelita warszawskich licealistów to Mr Fahrenheit – CubeSat, czyli satelita miniaturowy stworzony do celów badawczych i edukacyjnych. Jego wymiary to 10 x 10 x 10 cm, co daje w przybliżeniu rozmiar ośmiu połączonych ze sobą kostek Rubika. Rozmiar ten sprawi, że po zakończeniu misji urządzenie całkowicie spali się w atmosferze, dzięki czemu nie przyczyni się o powiększenia problemu kosmicznych odpadów.No właśnie, jaką misję Mr Fahrenheit ma realizować? Satelita zajmie się przede wszystkim badaniem zmian wodnego ekosystemu Ziemi, poprzez dokonywanie pomiarów kolorów oceanów za pomocą analizy spektrofotometrycznej. Będzie on też rejestrował stężenie fitoplanktonu, które bezpośrednio wiąże się z temperaturą wód powierzchniowych i całym ekosystemem wodnym Ziemi.Dodatkowo Mr Fahrenheit przeprowadzi w przestrzeni kosmicznej testy ogniw perowskitowych. Jest to rodzaj paneli słonecznych, które można drukować na elastycznej folii i umieszczać na oknach, odzieży, pojazdach, żaglach czy ścianach. Satelita licealistów z I SLO w Warszawie zbada potencjał ich wykorzystania w przemyśle kosmicznym, przyczyniając się do ich rozwoju.

Grafika koncepcyjna przedstawiająca satelitę Mr Fahrenheit. | Źródło: I SLO w Warszawie

Pomysł godny wsparcia

Co najważniejsze, warszawscy uczniowie mają nadzieję, że wysyłając swojego satelitę w kosmos zwiększą zainteresowanie młodych ludzi ekologią i przyczynią się do lepszego rozumienia postępujących, globalnych zmian klimatu. Istnieje szansa, że ich projekt będzie inspiracją do realizacji w Polsce kolejnych takich projektów. To dlatego, że ma on być w całości dokumentowany w sieci.Każdy etap projektu, od pomysłu do realizacji, jest organizowany w stu procentach tylko przez uczniów – młodzież w wieku od 14 do 19 lat. Zgodnie z dotychczas przyjętym planem wysłanie satelity na orbitę ma odbyć się w trzecim kwartale 2023 roku. Projektowanie, budowanie i testowanie pojazdu ma z kolei mieć miejsce w roku bieżącym i do połowy roku 2023.Jak wspomniałam, uczniów z I SLO w Warszawie można wspomóc za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl, gdzie ci zbierają fundusze niezbędne do realizacji projektu. Aby przeprowadzić misję z udziałem satelity Mr Fahrenheit licealiści potrzebują 120 tysięcy złotych. To niemało, ale jestem pewna, że z pomocą internautów cel ten uda się osiągnąć.Dotychczas zbiórkę w serwisie zrzutka.pl wsparły 54 osoby, które w sumie wpłaciły 5500 złotych. Jeżeli chcesz do tych osób dołączysz, zrobisz to pod tym adresem . Cóż, z pewnością jest to jedna z tych zrzutek, do której warto się dołączyć.Źródło: Mr Fahrenheit /I SLO w Warszawie, fot. tyt. ETHZ