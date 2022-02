Nie patrz w górę. NASA ulepsza detektor asteroid

Agencja chce lepiej bronić Ziemi.





ATLAS ma chronić Ziemię





fot. NASA / JPL-Caltech

NASA poinformowała, iż udało jej się zmodernizować system ATLAS - planetarny system obronny, który skanuje niebo w poszukiwaniu obiektów znajdujących się blisko Ziemi. Konstrukcja w tym roku pozwoli bezproblemowo przeszukiwać całe niebo - raz na 24 godziny.Opisywany system nadzoru jest niezbędny, aby móc stosunkowo szybko wykryć anomalie oraz asteroidy zbliżające się w kierunku naszej planety.ATLAS to skrót od Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System. Konstrukcja jest obsługiwana przez Instytut Astronomii Uniwersytetu Hawajskiego. Całość składa się z czterech teleskopów - dwóch na Hawajach i po jednym w Chile oraz Afryce Południowej. Wszystkie teleskopy w ramach systemu ATLAS mogą zobrazować obszar nieba 100 razy większy od Księżyca w pełni.Po dodaniu dwóch nowych teleskopów do systemu, NASA twierdzi, iż będzie w stanie przeszukiwać niebo raz na 24 godziny. Sytuacja ta ma poprawić wykrywalność potencjalnie niebezpiecznych obiektów lecących w kierunku Ziemi. Ale… nie tylko.W 2021 roku Chińczycy pozwoliły jednej ze swoich rakiet na niekontrolowany powrót na Ziemię - ostatecznie spadła ona do Oceanu Spokojnego. Od momentu swojego powstania, ATLAS wykrył ponad 700 planetoid. 72 z nich uznano za potencjalnie niebezpieczne. Dwie mniejsze asteroidy znalezione przez ATLAS wpadły w ziemską atmosferę. Nie ma co się dziwić, że NASA chce skuteczniej kontrolować obiekty znajdujące się poza naszą planetą.W 2013 roku nad Rosją eksplodował meteor z mocą około 440000 ton trotylu, wysadzając milion okien i raniąc ponad 1600 osób. System ATLAS jest w stanie wykryć małe asteroidy na kilka dni przed potencjalnym uderzeniem. NASA uspokaja wszystkie osoby, które boją się katastrofy. Na razie nie mamy się czego obawiać.Kto jednak wie, co przyniesie przyszłość?Źródło: NASA