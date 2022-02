Pożary elektryków. Szansa na zapłon zaskakuje, ale problem leży gdzie indziej

Jest szansa na rozwiązanie.

Czy szansa na pożar samochodu elektrycznego faktycznie jest tak wysoka?

Pożary samochodów elektrycznych to drażliwy temat, któremu poświęcono już na łamach światowych mediów sporo uwagi. Strażacy z całego świata regularnie podnoszą obawy związane z trudnością ich gaszenia. Specjalistycznym sprzętem dysponuje garstka jednostek, a producenci samochodów elektrycznych wciąż nie dostarczają służbom odpowiedniej dokumentacji, mogącej poprawić skuteczność tłumienia ognia poszczególnych modeli aut. Jak duże jest ryzyko zapłonu pojazdów tego typu?Tak. I nie. Światło na zagadnienie rzuca najnowszy raport przygotowany przez AutoinsuranceEZ. Zgodnie z jego treścią, baterie w samochodach elektrycznych są obarczone ryzykiem zapłonu na poziomie zaledwie 0.03%. Dla porównania, w przypadku aut zasilanych paliwami konwencjonalnymi ryzyko to wynosi "aż" 1,5%. Dużo więcej? To prawda, ale prawdziwie niepokojące są statystyki dotyczące hybryd. Ryzyko zapłonu samochodów hybrydowych z klasycznym silnikiem oraz baterią rośnie do 3,4%.Pożar samochodu elektrycznego lub auta hybrydowego z bateriami litowo-jonowymi jest znacznie trudniejszy do ugaszenia od pożaru pojazdu benzynowego. Typowy pożar samochodu spalinowego często można szybko ugasić przy użyciu około 1 135 litrów wody, co mieści się w zakresie pojemności zbiorników pojedynczego wozu strażackiego. Gdy 17 kwietnia 2021 roku w Stanach Zjednoczonych w wyniku uderzenia w drzewo spłonęła Tesla , strażacy do jej zgaszenia zużyli blisko 106 000 (!) litrów wody. Pożary elektryków to zwiększone ryzyko narażenia życia i zdrowia dla strażaków.