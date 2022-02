Korea Północna przetestowała pocisk balistyczny. Zrobił zdjęcia Ziemi z kosmosu

Co to za broń?





Hwasong 12 potwierdza swoją skuteczność





fot. Thomas Evans - Unsplash

Korea Północna przeprowadziła test pocisku balistycznego. To jednocześnie największy tego typu test na terenie tego kraju jaki miał miejsce w ciągu ostatnich czterech lat. Rakieta średniego zasięgu Hwasong 12 została wystrzelona w niedzielę 30 stycznia.Według północnokoreańskich władz, konstrukcja wykonała kilka zdjęć Ziemi bezpośrednio znajdując się w powietrzu.Państwowa, północnokoreańska gazeta Rodong Sinmun przekazała w poście, że udany test pocisku Hwasong 12 potwierdza jej skuteczność, bezpieczeństwo oraz dokładność. BBC szacuje, że sama rakieta była w stanie osiągnąć wysokość około 2000 kilometrów i leciała przez około 30 minut pokonując dystans na poziomie 800 kilometrów. Pocisk najwyraźniej przeleciał nad Japonią, finalnie lądując w Oceanie Spokojnym.Chwilę po wystrzeleniu, Hwasong 12 wykonał zdjęcia Ziemi za pomocą specjalnej aparatury.Opisywane testy Korei Północnej zostały przeprowadzone wbrew sankcjom nałożonym na kraj przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, która stara się trzymać region w ryzach. Na przestrzeni ostatnich lat, przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un wielokrotnie łamał zakazy i sankcje. Wystrzelenie pocisku Hwasong 12 ma być siódmym testem, który został wykonany niezgodnie z przepisami.Test pocisku balistycznego Hwasong 12 ma również sygnalizować USA gotowość bojową Korei Południowej. W ten sposób Kim Dzong Un chce powrócić do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi - między innymi w kwestii broni nuklearnej.Co gorsze, dokładna specyfikacja rakiety Hwasong 12 pozostaje tajemnicą. Według wstępnych analiz, pocisk jest w stanie przelecieć do 3700 kilometrów przy ładowności na poziomie 650 kilogramów. Przy zmniejszeniu ładowności do 500 kilogramów, jego zasięg zwiększa się do 6000 kilometrów.Do tej pory Korei Północnej udało się wystrzelić Hwasong 12 trzy razy - za każdym razem z powodzeniem. Sytuacja ta potwierdza, że Kim Dzong Un posiada broń, którą może w każdej chwili wykorzystać.Choć na ten moment jest mało prawdopodobne, aby zdecydował się to zrobić.Źródło: Twitter / Dr. Jeffrey Lewis / fot. Dr. Jeffrey Lewis - Twitter