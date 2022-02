Samsung chce zapobiegać przedostawaniu się mikroplastiku do wody

Samsung i Patagonia łączą siły.



Większość starań i inicjatyw ekologicznych, aby oczyścić oceany, skupiała się wokół produktów plastikowych jednorazowego użytku. Ale plastik, który widzimy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Pod powierzchnią oceanów kryje się niewidoczne zagrożenie, które z dnia na dzień staje się coraz poważniejsze i sprawia, że opracowywanie przyjaznych dla środowiska urządzeń i rozwiązań jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.



Naukowcy szacują, że na samym tylko dnie oceanu zalega obecnie ponad 14 milionów ton tzw. mikroplastiku. Te maleńkie, często niewidoczne gołym okiem drobinki tworzyw sztucznych, mogą jednak osiągać wielkość nawet do 5 mm. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów mikroplastik może mieć jednak fatalny wpływ na ekosystemy, a nawet na ludzkie zdrowie.



Skąd bierze się mikroplastik?

Może on przedostać się do środowiska na kilka sposobów. Pierwszy z nich ma miejsce wtedy, gdy do otoczenia przenikają małe plastikowe elementy, takie jak mikrogranulki – substancje takie znane są jako mikroplastik pierwotny. Z drugim sposobem mamy do czynienia, gdy większe przedmioty z tworzyw sztucznych rozkładają się z upływem czasu na wiele maleńkich cząsteczek. Ten rodzaj znany jest jako mikroplastik wtórny.



Istnieje jednak trzecie źródło mikroplastiku, z czego wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy. Są nim tekstylia syntetyczne – nasz ulubiony sweter z polaru, nylonowa kurtka czy te jakże wygodne spodnie do jogi ze Spandexu. Mikroplastik może być wytwarzany na wielu etapach życia takiej odzieży – zarówno podczas jej produkcji, jak i w trakcie prania.



Walka z mikroplastikiem

Organizacje pozarządowe, rządy i firmy z całego świata dostrzegły rosnące ilości tych niewidocznych, lecz szkodliwych tworzyw sztucznych i podejmują istotne działania, aby zapobiegać ich przedostawaniu się do oceanów. Dodatkowe filtry do pralek i ochronne torby na wsad to tylko niektóre dostępne dziś rozwiązania pomagające wyłapać mikroplastik generowany podczas prania.



Choć dodatkowe filtry i torby na ubrania to już coś, to jednak potrzebne są bardziej kompleksowe sposoby na ograniczenie ilości mikroplastiku trafiającego do środowiska przez cały cykl życia danej sztuki odzieży. Samsung wraz z firmą Patagonia wspólnie pracują nad takim właśnie rozwiązaniem.



Firmy te planują stworzyć realny, efektywny i długofalowy plan walki z mikroplastikiem pochodzącym z tekstyliów i prania. Samsung deklaruje, że opracowuje nową, zaawansowaną pralkę, która pozwoli bezpiecznie prać odzież i jednocześnie do minimum ograniczyć uwalnianie mikroplastiku do otoczenia. To przyjazne dla środowiska urządzenie zagwarantuje zarówno wysoką wydajność, jak i bezpieczeństwo dla tkanin.







Źródło: Samsung