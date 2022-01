Elon Musk: nasz humanoidalny robot zastąpi ludzi i będzie cenniejszy od Tesli

Nadchodzi nowe.





Robot Optimus zastąpi ludzi w fabrykach?





Elon Musk wchodzi na kolejne pole. Amerykański miliarder twierdzi, że jeszcze w 2022 roku najpopularniejszym produktem jego firmy stanie się humanoidalny robot. Musk jest pewien swego do tego stopnia, że nie wierzy w to, aby zarówno Cybertruck, jak i inne samochody elektryczne Tesli mogły mu dorównać.Podczas rozmowy dotyczącej wyników finansowych Tesli, Musk przekazał, iż humanoidalny robot Optimus będzie najważniejszym produktem rozwijanym przez amerykańskie przedsiębiorstwo w 2022 roku.Musk po raz pierwszy zaprezentował humanoidalnego robota Optimus podczas sierpniowego wydarzenia Tesla AI Day. W przyszłości ta konstrukcja ma przejąć od ludzi wybrane obowiązki - szczególnie te wymagające fizycznej siły. Optimus, który znany jest również jako Tesla Bot będzie działać na tym samym modelu sztucznej inteligencji, który Tesla wykorzystuje w przypadku rozwiązania Autopilot w swoich samochodach.Podczas wspomnianego spotkania z akcjonariuszami, Musk przekazał, że wraz z czasem projekt humanoidalnego robota może stać się dla Tesli ważniejszy niż same samochody. W przyszłości robot miałby pomagać w fabrykach amerykańskiego producenta. Oficjalnie, pierwszy z działających prototypów zobaczymy jeszcze w 2022 roku. Co będzie potrafił? Tego na razie niestety nie wiadomo.Komentarze Muska dotyczące robota Optimus mogą rozczarować akcjonariuszy. Ci chcieli dowiedzieć się więcej na temat planów związanych z samochodami elektrycznymi Tesli - w tym między innymi Cybertruckiem, którego premiera została oficjalnie opóźniona do bliżej nieokreślonego momentu w 2023 roku.Tesla odnotowała rekordowe zyski kwartalne za ostatni kwartał 2021 roku, notując zysk netto w wysokości 2,88 miliarda dolarów. Wszystko to przy zachowaniu przychodów na poziomie 17,7 miliarda dolarów. Liczby te znacząco przekroczyły wcześniejsze oczekiwania analityków.Nam nie pozostaje z kolei nic innego, jak tylko trzymać kciuki za powodzenie z prototypem Optimusa. Elon zapewne zdradzi więcej na jego temat w nadchodzących miesiącach.Źródło: Fortune / fot. Tesla