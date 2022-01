Klienci uwięzieni w Lidlu. Kasy samoobsługowe zawodzą

Trzeba coś z tym zrobić.

Problematyczne kasy samoobsługowe

"Kilka razy byłem w sklepie, nigdy nie udało mi się otworzyć tych bramek. Pierwszy raz robiłem zakupy wieczorem, nikogo z obsługi nie było w pobliżu. Kilka minut czekałem, aż zjawiła się pani, która mnie uwolniła. Bardzo się zestresowałem, bo nie wiedziałem, co źle robię"

Kasy samoobsługowe w sklepach - co o nich sądzicie? Ja na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń dzielę je na kilka kategorii. Do pierwszej zaliczam "nadkasy", czyli kasy działające wzorcowo. Przykład?. Lubię także kasy w Auchanie oraz te w Carrefourze - nie sprawiają żadnych kłopotów. Sporadyczne problemy lubią wywoływać kasy w Biedronce, choć ich praca na ogół jest poprawna. W mojej ocenie najgorsze kasy samoobsługowe są w Lidlu i wcale nie dziwi mnie to, że to właśnie z nimi związane są historia z Chrzanowa i innych polskich miast.Dziennik Zachodni opisuje problem dotyczący kas samoobsługowych, coraz częściej zastępujących klasyczne kasy w sklepach sieci Lidl. Nie jest wielką tajemnicą, że automaty te dorzucają czasem niewielką cegiełkę do frustracji towarzyszących zakupom, wynikających chociażby z rosnących w wyniku galopującej inflacji cen. Problemem nie są kasy samoobsługowe jako takie, a system z nimi powiązany. Lidl jako jedna z nielicznych sieci sklepów montuje bramki, uniemożliwiające klientom wyjście ze sklepu, w razie nieokazania w czytniku paragonu potwierdzającego opłacenie zakupów.- mówi jeden z klientów Lidla, cytowany przez dziennikarzy DZ. Takich przykładów jest znacznie więcej. Potwierdzam, że na obsługę w Lidlu przy automatycznych kasach nierzadko czeka się dłuższą chwilę. Niektórym Polakom brakuje cierpliwości i forsują bramki, co prowadzi do uruchamiania się alarmu.