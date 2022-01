Powstaje "Słoneczny Kamień". Budynek z paneli fotowoltaicznych wytworzy milion kWh energii

Gdzie?





Takiej fasady jeszcze nie było





fot. MVRDV

Tajwańczycy przygotowują się do stworzenia naprawdę epickiego projektu związanego z energią odnawialną. Przy współpracy z firmą MVRDW ogłoszono plany budowy budynku całkowicie pokrytego panelami słonecznymi. Okazuje się, że tego typu konstrukcja będzie w stanie wygenerować nawet 1 milion kWh energii w ciągu roku.Co lepsze, jeśli pomysł ten będzie faktycznie działać zgodnie ze swoimi założeniami - nadmiarowa ilość energii zostanie z powodzeniem przesłana do sieci elektrycznej.Tajwańska, rządowa firma energetyczna Taipower chce uruchomić Sun Rock z założeniem wykorzystania go jako obiektu do przechowywania i konserwacji sprzętów pozwalających na uzyskanie “zielonej” energii. Najbardziej imponującą cechą “słonecznego kamienia” pozostaje jednak jego fasada. Całość zostanie pokryta panelami fotowoltaicznymi, które będą zdolne do wygenerowania 1 milion kWh mocy rocznie.Czy to dużo? Według danych płynących z USA, jedno gospodarstwo domowe zużywa rocznie przeciętnie około 11000 kWh mocy. Sun Rock mógłby z powodzeniem zasilić co najmniej kilkadziesiąt standardowych, amerykańskich domów.Autorzy pomysłu zwracają uwagę na konstrukcję budynku. Miejsce wybrane przez Taipower cechuje się narażeniem na znaczną ekspozycję słoneczną. Zaokrąglony kształt Sun Rock ma także pozwolić budynkowi na zmaksymalizowanie poboru energii ze Słońca. Na pierwszym piętrze budynku będzie można podejrzeć aktualizowane w czasie rzeczywistym dane pokazujące ilość wytwarzanej energii.MVRDV szacuje, że Sun Rock będzie wykorzystywał około 4000 metrów paneli fotowoltaicznych do działania. Według firmy, 1 milion kWh odpowiada również mniej więcej spaleniu 85 ton ropy naftowej. W przyszłości MVRDV zakłada doposażenie budynku w dodatkowe panele, które pozwolą zwiększyć ilość wytwarzanej energii do 1,7 miliona kWh rocznie.Co sądzicie o takim pomyśle? Wygląda bardzo… futurystycznie.Źródło: MVRDV / fot. MVRDV