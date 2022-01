Bezobsługowa Żabka Nano podbija Europę. Działa już 25 sklepów

Wkrótce powstaną kolejne.

Żabki Nano podbijają Europę

"Asortyment w placówkach Żabka Nano jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. W zależności od modelu, liczy od 450 do nawet 1500 produktów. W każdej Żabce Nano dostępne są produkty marek własnych Żabki, m.in. pożywne i zdrowe przekąski, soki i smoothie, dania gotowe oraz świeżo mielona kawa z ekspresu"

"Skupiamy się na tym, by zapewniać wyjątkowe i wysoce spersonalizowane doświadczenia zakupowe, łącząc świat cyfrowy z otoczeniem. Chcemy na nowo definiować szybkość zakupów"

Pierwsza bezobsługowa Żabka Nano została otwarta w Decathlonie w Piasecznie w grudniu ubiegłego roku. Placówka wykorzystująca interesującą metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen placówka, jest jedną z wielu, którymi Żabka chce podbić Europę. Na ten moment działa już 25 takich sklepów, wspieranych przez sztuczną inteligencję.Sklepy Żabka Nano testowane są już przez Polaków w 25 lokalizacjach w 6 miastach w kraju. Obecnie korzystają z nich konsumenci z Gdańska, Krakowa, Piaseczna, Poznania, Sopotu i Warszawy. Wkrótce dołączą do nich mieszkańcy kolejnych miast. Grupa Żabka chwali się, że jeszcze w pierwszym kwartale tego roku uruchomi kilkanaście nowych sklepów.Z możliwości zrobienia szybkich zakupów w placówkach autonomicznych Żabki skorzystało już kilkanaście tysięcy osób. Kupujący przed wejściem do Żabka Nano muszę zeskanować kartę płatniczą w specjalnym terminalu. Przy pierwszej wizycie dodatkowo podaje się numer telefonu. To nań właśnie zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem zakupów. Po zeskanowaniu karty drzwi otwierają się automatycznie. Wystarczy zebrać z półek potrzebne rzeczy i... wyjść.Placówki wykorzystują system kamer, rozpoznający zdjęte z półek produkty. Dzięki temu z karty płatniczej ściągana jest określona suma pieniędzy. System nie identyfikuje klientów i nie zapamiętuje obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.- czytamy w komunikacie prasowym.Grupa Żabka jest najszybciej rozwijającą się siecią spożywczą w Europie. Tylko w 2021 roku otwarto 1100 sklepów, dobijając do łącznej ich liczby na poziomie 7900.- mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.Trzymamy kciuki.Źródło: Żabka