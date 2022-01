5G ma katastrofalne skutki dla samolotów? Linie lotnicze alarmują

Dlaczego?





Dlaczego 5G będzie powodować problemy z samolotami?





fot. Daniel de Ciantis - Unsplash

Szefowie amerykańskich linii lotniczych ostrzegają operatorów, iż wprowadzenie nowej usługi związanej z sieciami bezprzewodowymi 5G może tymczasowo "uziemić" znaczną liczbę samolotów. Sytuacja mogłaby także wpłynąć na handel i skutecznie wstrzymać ruch pasażerski. Dziesiątki tysięcy Amerykanów stanęłoby w obliczu przeszkody przed poruszaniem się po kraju.Ostrzeżenia o zbliżającym się, katastrofalnym kryzysie w lotnictwie zostały już przesłane do amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa.O co chodzi w całej tej sprawie?Wspomniany list z ostrzeżeniem, który został wysłany do FAA został podpisany przez takich gigantów, jak American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines oraz Jet Blue. Do sprawy swoje trzy grosze dołożył też UPS oraz FedEx.Amerykanie ostrzegają, iż wprowadzana przez operatorów technologia C-Band 5G (nazywana komercyjnie "5G+") może zakłócać działanie najważniejszych przyrządów znajdujących się w kokpicie - takich, jak chociażby radiowysokościomierz. To przyrząd, który pozwala ocenić odległość samolotu od ziemi, tym samym umożliwiając pilotom skuteczne operowanie w warunkach ograniczonej widoczności.Zarówno AT&T, jak i Verizon uzgodniły utworzenie specjalnych stref buforowych wokół 50 amerykańskich lotnisk w celu zmniejszenia ryzyka zakłóceń. Firmy te mają również nie stawiać nowych wież telekomunikacyjnych w miejscach, które zagrażałyby bezpieczeństwu lotniczemu.Według raportu Bloomberga, zakłócenia powodowane przez sieci 5G mogą sprawić, że sam wysokościomierz niekoniecznie przestanie działać, ale zamiast tego będzie podawał niedokładne odczyty. Ciężko mi ocenić, która sytuacja będzie gorsza dla pilotów - oba przypadki wyglądają naprawdę kiepsko.Co będzie dalej? Na ten moment oprócz dużych, szerokokadłubowych samolotów, sprawą zdają się być dotknięte również śmigłowce Medevac oraz mniejsze odrzutowce. Skala problemu jest więc poważna.Opisywana sytuacja nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Już w listopadzie 2021 roku FAA ostrzegała wybrane kraje europejskie, które decydowały się na rozpoczęcie wdrażania C-Band 5G u siebie.Czy doczekamy się więc stosownych regulacji eliminujących ten problem? Tego jeszcze do końca nie wiadomo.Źródło: CNBC / fot. Josue Isai Ramos Figueroa - Unsplash