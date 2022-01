FedEx wyposaży swoje samoloty w laser zapobiegający atakom rakietowym

Specjalny system obrony.





FedEx zabezpieczy swoje samoloty





fot. Fasyah Halim - Unsplash

Jedna z największych firm kurierskich świata, FedEx poprosiła amerykańskie organy regulacyjne o pozwolenie na zainstalowanie specjalnego systemu na swoich samolotach. Dzięki wykorzystaniu lasera, samoloty cargo mogłyby latać bez obaw o potencjalny atak rakietowy.Dlaczego FedEx podjął taką decyzję i przede wszystkim… co na to amerykańskie FAA?W oficjalnym komunikacie FedExa możemy przeczytać, iż w ostatnich latach zdarzyło się kilka incydentów, w których to samoloty cywilne zostały ostrzelane za pośrednictwem przenośnych systemów obrony powietrznej. Według Amerykanów, tego typu sytuacje skłoniły firmy do zaprojektowania i rozwinięcia rozwiązań takich, jak laserowy system obrony przeciwrakietowej. Dzięki temu samoloty mogą uniknąć trafienia za pośrednictwem pocisków bazujących na naprowadzaniu ciepłem.FedEx dodał także, iż chce zainstalować opisywany system na swoich samolotach. Marka będzie kierowała energię lasera w kierunku nadlatującego pocisku, aby tym samym przerwać śledzenie lecącego samolotu. Niestety, energia lasera na podczerwień zamontowanego w samolocie może stanowić zagrożenie dla innych samolotów lub osób na ziemi. System musi więc zostać zatwierdzony od A do Z przez amerykańskiego regulatora - FAA. Ten z kolei pozostaje otwarty na pomysły FedExa.Nowa technologia FedExa miałaby zostać zainstalowana na samolotach Airbus A321-200. To model, który nie miał jeszcze okazji wzbić się w powietrze, latając w ramach ogromnej floty kurierskiej.FedEx nie będzie pierwszą firmą, która skorzysta z systemów obrony antyrakietowej. Podobne rozwiązania znajdziemy już chociażby w samolotach izraelskiej linii lotniczej El Al - ta wprowadziła opisywane rozwiązanie do swoich samolotów niemal dwie dekady temu.W ostatnich latach w ramach ataków rakietowych wycelowanych w samoloty zginęły setki osób. Sytuacja dotknęła między innymi lot 752 Ukraine International Airlines. Do tragicznej sytuacji doszło także w przypadku lotu Malaysia Airlines z Amsterdamu do Kuala Lumpur - w 2014 roku.W 2003 roku odrzutowiec firmy DHL został trafiony pociskiem na terenie Bagdadu - załodze udało się jednak bezpiecznie wylądować.Nic dziwnego, że FedEx chce skutecznie zabezpieczyć swoją flotę. Lepiej dmuchać na zimne.Źródło: FAA / fot. Nick Morales - Unsplash