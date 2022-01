Subaru pokazało elektryczny samochód wyścigowy o mocy 1073 KM

Oto Subaru STI E-RA .

Supersamochód elektryczny Subaru

Z czym kojarzy się Wam marka Subaru? Osoby w większym stopniu interesujące się motoryzacją z miejsca powiedzą, że z rajdami samochodowymi sprzed lat, kultowymi modelami Subaru Impreza WRX i WRX STI, Colinem McRae oraz charakterystycznym niebieskim kolorem, zestawionym ze złotymi felgami. W dzisiejszych czasach Subaru w Europie jest jednak marką niemalże niszową, a w Stanach Zjednoczonych jest synonimem bezpiecznych i niezbyt dynamicznych aut dla "tatusiów". W tym kontekście niemałym zaskoczeniem jest prezentacja dwóch koncepcyjnych samochodów elektrycznych Subaru, w tym jednego supersamochodu.Subaru STI E-RA to koncepcyjny samochód wyścigowy o mocy, pochodzącej z czterech silników Yamaha. Napęd? Oczywiście na cztery koła, któremu towarzyszy autorski system wektorowania momentu obrotowego, mający na celu maksymalizowanie przyczepności oraz pewności prowadzenia. Bateria o pojemności 60 kWh wydaje się niewielka, ale zdaniem Subaru będzie lekka i zapewni doskonałe osiągi za sprawą niewielkiej masy.Subaru STI E-RA ma ustalić na słynnym torze Nürburgring czas na poziomie, co nastąpi już w 2023 roku. Dobry czas na Nürburgring? To zależy. Tesla Model S Plaid ukończyła okrążenie w czasie 7 minut i 35 sekund, ale Volkswagen ID.R zrobił to w 6 minut i 5 sekund. Dlaczego Subaru nie ma aspiracji na miarę wyniku VW? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że Subaru STI E-RA zadebiutuje wcześniej na torach w Japonii - stanie się to jeszcze w tym roku.Czy Subaru STI E-RA pojawi się w motorsporcie samochodów elektrycznych? Być może powstaje właśnie w tym celu - aby marka ponownie kojarzyła się ze zwyciężaniem.Przy okazji Subaru zaprezentowało Solterra STI Concept. Sportowy SUV elektryczny. Ziew.