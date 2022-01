Takim samochodem będziesz latać w przyszłości. Brytyjczycy pokazali prototyp (wideo)

Nazywa się Volar.





Volar - latający samochód przyszłości





Londyński startup Bellwether Industries pokazał światu nad czym pracuje w pocie czoła. Brytyjczycy udostępnili materiał z lotu testowe, który pokazuje, że za kilka lat może dojść do prawdziwej rewolucji - tej związanej z pojazdami eVTOL, czy jak kto woli, latającymi samochodami Tego typu konstrukcje coraz częściej z powodzeniem wzbijają się w przestworza. Bellwether Industries i pojazd Volar to przeniesienie konceptów z książek science-fiction do rzeczywistości.Zobaczcie sami.Przedstawiciele Bellwether Industries twierdzą, iż w ciągu następnej dekady ludzie nie będą już jeździć do pracy - będą latać. Brytyjski startup tworząc prototyp konstrukcji Volar myśli o potencjalnej zmianie jaka ma zajść w środowisku największych miast świata. Na wideo możemy zobaczyć jeden z ośmiu lotów prototypu.Volar został zaprojektowany tak, aby zabrać na pokład do pięciu pasażerów. Ostateczna wersja pojazdu będzie miała około 3,2 metra szerokości. W przypadku prototypu mamy do czynienia z modelem przeznaczonym dla jednej osoby. W opisywanym teście Volar leciał z prędkością 40 kilometrów na godzinę. To, co może jednak martwić, to zachowanie tej konstrukcji w powietrzu.Podczas testu Volar nie wyglądał zbyt stabilnie - ciekawe, jak poradziłby sobie w momencie, w którym musiałby walczyć z kiepską pogodą i wiatrem.Bellwether Industries zdaje się mieć naprawdę solidny pomysł na swój “samochód przyszłości. Startupowi udało się zebrać 1 milion dolarów - twórcy dalej poszukują inwestorów i zainteresowanych funduszy VC.Według Brytyjczyków, w swoim finalnym wydaniu Volar będzie w stanie latać na wysokości około 3000 stóp nad powierzchnią ziemi (~900 metrów) z prędkością do 215 kilometrów na godzinę. Czas działania akumulatorów zapewniających komfortową podróż wyniesie maksymalnie 90 minut.Krótko, jednak Volar to konstrukcja przeznaczona tylko do lotów w obrębie miasta. Co z tego wyjdzie? Dowiemy się (lub też nie) do 2028 roku. Wtedy na rynek ma bowiem trafić w pełni funkcjonalna, działająca odsłona Volara.Źródło: Bellwether Industries / fot. Bellwether Industries