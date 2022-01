Tesla znów przesuwa premierę Cybertrucka. To niepoważne

Co się dzieje?





Dlaczego Tesla znów opóźnia premierę Cybertrucka?





Wszystkie osoby, które złożyły zamówienie w przedsprzedaży na futurystyczny samochód Tesli - Cybertruck - miały nadzieję, że będą mogły już w tym roku nim jeździć. Okazuje się, że tak się nie stanie. Amerykańska firma po raz kolejny przesunęła premierę swojego pojazdu - tym razem na 2023 rok.Co się dzieje i czy faktycznie to już… nie jest przesada?Ostatnie z kilku opóźnień Cybetrucka zostało wymuszone przez inżynierów amerykańskiej firmy. Masowa produkcja samochodu została zaplanowana na pierwszy kwartał przyszłego roku - wynika z informacji przekazanych przez serwis Reuters. Na stronie Tesli możemy także podejrzeć zmianę w reklamowaniu opisywanego pojazdu. Z konkretnej podstrony zniknął wcześniej widoczny rok 2022.Zamiast tego, Tesla zdecydowała się kompletnie wyrzucić przybliżony termin, w którym klienci będą mogli dokończyć konfigurację swojego nowego samochodu. Pierwotnie oczekiwano, iż Tesla rozpocznie produkcję Cybertrucka do końca 2021 roku ( samochód zauważono nawet na ulicach Nowego Jorku ). W sierpniu ubiegłego roku ta data przesunęła się na 2022 rok. Teraz dowiadujemy się, że trzeba będzie poczekać jeszcze dłużej.Nie ma jednej przyczyny, która powoduje opóźnienie Cybetrucka. Reuters zwraca uwagę na niedobór półprzewodników oraz zmiany konstrukcyjne związane z samym poszyciem i karoserią pojazdu. Elon Musk jakiś czas temu zwracał również uwagę na bliżej nieokreślone problemy z zakładem produkcyjnym Tesli w Teksasie.Szacuje się, że Tesla otrzymała około miliona zamówień przedpremierowych na model Cybertruck. Nic więc dziwnego jeśli niebawem cierpliwość klientów zacznie się kończyć. Na ten moment wszyscy zainteresowani są proszeni o wpłacenie skromnego, studolarowego depozytu za “przytrzymanie” miejsca w wirtualnej kolejce. Co ciekawe, Tesla cały czas przyjmuje kolejne zamówienia na Cybertrucki.Elektryczny, futurystyczny pickup jest dostępny w trzech wersjach - w cenie od 39900 do nawet 69900 dolarów za sztukę.Czy w końcu doczekamy się jego premiery?Oby…Źródło: Reuters / fot. Tesla