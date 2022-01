Chińczycy budują własny, "sztuczny Księżyc". W jakim celu?

Prawdziwa symulacja.





Chińczycy stworzyli sobie własny Księżyc





fot. Sanni Sahil - Unsplash

Naukowcy z Chin po raz kolejny demonstrują swoje ekscentryczne pomysły. Tym razem w Państwie Środka inżynierowie zbudowali specjalny ośrodek badawczy, który zawiera w sobie sztuczny Księżyc. W ten sposób Chińczycy chcą symulować warunki niskiej grawitacji na Ziemi i sprawdzać, jak radzą sobie w niej małe obiekty.Rozwój opisywanego ośrodka badawczego ma miejsce w momencie, w którym Chińczycy walczą mocno z Amerykanami o swoistą “dominację” w przestrzeni kosmicznej.Sztuczny Księżyc znajduje się w specjalnej komorze próżniowej o średnicy zaledwie 60 centymetrów. Całość ma zostać oficjalnie uruchomiona w tym roku. Chińczycy chcą mieć możliwość kontrolowania siły grawitacji praktycznie na życzenie. W wywiadzie dla South China Morning Post, Li Ruilin z Chińskiego Uniwersytetu Górnictwa i Technologii zwrócił uwagę, iż do niektórych eksperymentów inżynierowie będą potrzebowali nawet kilku dni.W swoim sztucznym Księżycu chińscy naukowcy wykorzystują pole magnetyczne, które jest wystarczająco silne, aby sprawić, że małe obiekty będą “lewitować”.Eksperymenty, które zostaną przeprowadzone za pomocą konstrukcji Chińczyków mają przydać się w realnych warunkach na Księżycu. Wiadomo już, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny będą chciały mieć na naszym naturalnym satelicie swoje bazy. Chińczycy chcą mieć pewność, czy na Księżycu będzie można na przykład drukować w 3D. Wykorzystanie tej technologii miałoby przyspieszyć zasiedlenie wybranego miejsca.Naukowcy twierdzą, że wybrane planety z powodzeniem można terraformować . Chiński program kosmiczny zakłada również dotarcie do Marsa przed NASA i SpaceX. Załogowa misja miałaby polecieć w kierunku Czerwonej Planety maksymalnie do 2033 roku.Jak to wszystko się skończy? Na ten moment ciężko to ocenić. Chińczycy nie przestają jednak skupiać się na swoich ambicjach kosmicznych.I dobrze, bowiem oglądanie takiego wyjściu z perspektywy przeciętnego mieszkańca Ziemi zapowiada się fascynująco.Źródło: SCMP / fot. malith d karunarathne - Unsplash