Chiński JD.com otwiera pierwsze w Europie sklepy obsługiwane przez roboty

Tak wygląda przyszłość.

JD.com otwiera pierwsze robotyczne sklepy w Europie

Na świecie powstaje coraz większa liczba sklepów pozbawionych sprzedawców. Przykładów nie trzeba szukać daleko. W czerwcu ubiegłego roku w Polsce otwarto pierwszy Żappka Store , a z końcem grudnia uruchomiono sklep Żabka Nano . Wprawdzie mają one swoje wady - w Poznaniu jeden z klientów został w takiej placówce uwięziony - ale nikt nie ma wątpliwości, że rozwiązanie sprawdzi się w przyszłości. Wierzą w to także przedstawiciele chińskiego giganta JD.com, który to otworzył w Holandii dwa sklepy Ochama, obsługiwane przez roboty.Chiński gigant e-commerce JD.com otworzył dwa sklepy detaliczne w Holandii, które są obsługiwane przez roboty przygotowujące i dostarczające paczki. Zakupy w opisywanych tu placówkach sprzedaży w Leiden i Rotterdamie można robić za pośrednictwem specjalnej apki Ochama. W celu odebrania przesyłki wystarczy udać się do sklepu i zeskanować wygenerowany kod, a robot wyda uprzednio złożone zamówienie. Co ciekawe, roboty są w stanie pakować i przygotowywać zamówienia wysyłkowe.