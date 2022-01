Brytyjska armia trenuje abordaż z użyciem jetpacków (wideo)

Tak może wyglądać pole walki przyszłości.

Źródło: Gravity.coTym, co imponuje jest prędkość przemieszczania się żołnierza z takim plecakiem odrzutowym oraz specjalnymi dyszami kierunkowymi. Producent sprzętu zapewnia, że pozwala się ona wznieść na wysokość aż 3,65 kilometra. Poniższe nagranie pochodzi z maja 2021 roku i świetnie prezentuje to, jaką mobilność żołnierzowi zapewnia futurystyczne urządzenie.Widoczne na nagraniu plecaki odrzutowe produkuje firma Gravity.co . Cena Gravity Jet Suit wynosi, czyli ok. 1,8 miliona złotych. To nie są tanie rzeczy. Oczywiście wariant dla armii brytyjskiej jest z pewnością odpowiednio dostosowany do potrzeb żołnierzy i w jakiś sposób spersonalizowany, co może dodatkowo windować jego koszt.