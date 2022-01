Jest rekord. 64,5% aut sprzedawanych w Norwegii to samochody elektrycznie

Rok 2021 był rekordowy.

Z każdym rokiem rośnie popularność samochodów elektrycznych i wygląda na to, że nie ma już od tego odwrotu. Norweska Federacja Drogowa (OFV) ogłosiła, że po 35 latach został pobity rekord wszechczasów rejestracji nowych samochodów osobowych z 1986 roku. Spośród 176 276 nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w 2021 r. 113 715 stanowiły samochody elektryczne. Jeśli tempo sprzedaży utrzyma się, w marcu w Norwegii może być już co najmniej 500 000 elektrycznych samochodów osobowych.Żaden kraj na świecie nie odnotował takiego wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych jak Norwegia. W 2021 roku aż 64,5 proc. wszystkich nowych zarejestrowanych samochodów stanowiły pojazdy elektryczne. To o 11 punktów procentowych wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to stanowiły one 54% całej sprzedaży nowych samochodów.