BMW iX Flow to niezwykły samochód zmieniający kolor (wideo)

Aż trudno uwierzyć w to, co się widzi.

BMW iX Flow, czyli samochód zmieniający kolor

Wybór koloru w samochodzie to gigantyczne wyzwanie i mam tu na myśli przede wszystkim samochody nowe. Z pewnością niejeden konsument zastanawiał się, czy dana barwa po jakimś czasie po prostu mu się nie znudzi. Oczywiście zmiana koloru samochodu jest możliwa, jednakże przemalowywanie go często obniża jego wartość, a oklejanie jest czynnością relatywnie nietrwałą i taką, którą trzeba wyglądać perfekcyjnie, aby wóz prezentował się należycie. W trakcie targów CES 2022 BMW zaprezentowało interesujący koncept auta zmieniającego kolor.BMW i znana z produkcji ekranów do czytników ebooków firma E Ink zaprezentowały na CES 2022 koncepcyjny samochód o nazwie BMW iX Flow. To SUV pokryty z każdej strony E Ink Prism ePaper, czyli energooszczędną "powłoką", pozwalającą mu zmieniać kolory. Taką "tapetę" da się zaprogramować do wyświetlana przeróżnych rzeczy. BMW twierdzi, że może to zwiększyć możliwości personalizacji auta lub sprawić, że samochód będzie bardziej się wyróżniał. Trudno temu zaprzeczyć.