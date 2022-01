Mercedes-Benz Vision EQXX ma zasięg 1000 km i 47,5-calowy ekran 8K

Ma też zasadniczą wadę.

Mercedes-Benz Vision EQXX - tak wygląda przyszłość motoryzacji

Mercedes zaprezentował wczoraj niezwykły samochód elektryczny o nazwie Mercedes-Benz Vision EQXX, który ma wyznaczać trendy w przyszłości motoryzacyjnej tego producenta. Wyróżniki 4-drzwiowego pięknego coupe to zasięg na poziomie ok. 1000 kilometrów oraz imponujący kokpit z będącym centrum zainteresowania 47,5-calowym ekranem o rozdzielczości 8K.Powiedzmy to sobie na wstępie: Mercedes-Benz Vision EQXX nie trafi nigdy do produkcji. Pozostanie wyłącznie konceptem i pokazem możliwości marki "tu i teraz". Szkoda? Niekoniecznie. Przedstawiciele producenta przekazują, że pakiet wielu technologii obecnych na jego pokładzie trafi do produkcyjnych samochodów Mercedesa w 2024 i 2025 roku. To właśnie na 2024 rok firma planuje debiut nowego modelu auta rodem z przyszłości, który zagości w seryjnej produkcji.Podczas prezentacji Vision EQXX dowiedzieliśmy się, iż chemicy zajmujący się akumulatorami w Mercedesie zdołali wyprodukować akumulator 100 kW, który jest o 50% mniejszy i 30% lżejszy niż porównywalny akumulator stosowany dziś w limuzynie EQS. To oznacza z kolei mniej wyzwań stojących przed projektantami, którzy będą mogli częściej puszczać wodze wyobraźni przy projektowaniu nadwozi aut.