Loty widomo. Dlaczego latają puste samoloty?

A co z ekologią?

Puste samoloty Lufthansy - szansa na tanie loty?

Wielu myślało, że pandemię w 2022 roku świat będzie miał już za sobą. Niestety, kolejne obostrzenia wcale nie wskazują na poprawę sytuacji. W związku z nowymi regulacjami zainteresowanie usługami linii lotniczych spada i doprowadza do dość kuriozalnych sytuacji. W samym tylko styczniu i lutym niemiecki narodowy przewoźnik lotniczy Lufthansa odbędzie co najmniej 18 tysięcy lotów, które bardziej opłacałoby się odwołać. Ma to związek z kontrowersyjnymi przepisami, obowiązującymi w Unii Europejskiej.W Unii Europejskiej obowiązują ściśle przypisane do danej linii lotniczej terminy startu i lądowania na poszczególnych lotniskach. Najcenniejsze, czyli najdroższe, są oczywiście miejsca na największych lotniskach, na których zwyczajowo panuje największy ruch. W związku z zasadą 80/20 linia lotnicza chcąc zachować swoje sloty musi wykonać w określonym terminie 80% połączeń lub dany slot straci na rzecz konkurencji. Domyślacie się już chyba w czym rzecz.Lufthansa jest jednym z największych przewoźników, a co za tym idzie oferuje konsumentom naprawdę wiele połączeń. Pragnąc uniknąć oddania swoich slotów w ręce konkurencji musi latać pustymi lub niemalże pustymi samolotami, byle tylko "odbębnić" określony lot. W związku z pandemią Komisja Europejska początkowo zawiesiła regulacje, a później podnosiła obowiązek wykonania do kolejno 25% oraz 50% w sezonie zimowym. Konieczność odbycia połowy lotów przez Lufthansę to wciąż naprawdę sporo, zwłaszcza, że wariant Omikron koronawirusa skutecznie zniechęca sporą część osób do latania.