Honda ma najszybszą kosiarkę do trawy na świecie. To nie nowy Civic

Porusza się z zaskakującą prędkością.

Honda Mean Mower 2, czyli kosiarka nie z tego świata

Lubisz motoryzację i jesteś posiadaczem czterech kółek, które są Twoim oczkiem w głowie? Ile wynosi prędkość maksymalna owego samochodu? Jakie jest jego przyspieszenie od 0 do 100 km/h? Założę się, że zaprezentowana przez Hondę w 2019 roku kosiarka do trawy o nazwie Honda Mean Mower 2 ma o wiele lepsze parametry.Być może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale istnieją kraje, w których regularnie odbywają się wyścigi kosiarek do trawy. Takim państwem są między innymi Stany Zjednoczone. Nie oznacza to oczywiście, że przystosowanych do rywalizacji pojazdów tego typu nie konstruuje się również w innych zakątkach świata. Na przykład w Japonii...O klasykach ze stajni Hondy zwykło się mówić, że mają silniki "jak w kosiarce do trawy", co jest aluzją do ich niewielkiej pojemności, dużej konsumpcji oleju oraz charakterystycznego brzmienia. Udział Hondy w wyścigu o stworzenie najszybszej na świecie kosiarki do trawi bawi tym mocniej, jeśli ma się tego świadomość.Honda Mean Mower sięgnął po tytuł najszybszej kosiarki na świecie 8 marca 2014 roku, kiedy to pojazd ten rozpędził się do prędkości 188,08 km/h. W 2019 Honda wspólnie z Team Dynamics poprawiła ten wynik, konstruując kosiarkę na bazie Hondy HF 2622. Honda Mean Mower V2 rozpędziła się na torze do 242,99 km/h. To nie żart.Parametry Honda Mean Mower 2 są nieziemskie. Napędza ją czterocylindrowy silnik z motocykla Honda CBR 1000RR Fireblade SP o mocy 200 KM, osiąganej przy 13 tys. obrotów na minutę. Kosiarka waży zaledwie 140 kg, więc.... pojazd potrzebuje zaledwie 6,29 sekundy do osiągnięcia prędkości 160 km/h. Nic dziwnego, skoro stosunek mocy do masy jest tu korzystniejszy niż w supersamochodzie Bugatti Chiron.Uprzedzając wszelkie pytania: tak, za pomocą Honda Mean Mower 2 można nadal kosić trawę. Służą do tego karbonowe ostrza.Źródło: Honda, zauważone na: Chip.pl