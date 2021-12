Chińczycy wściekli na Starlink. Satelity prawie zniszczyły ich stację kosmiczną

Oberwało się Elonowi Muskowi.





Chińczycy złożyli oficjalną skargę do Organizacji Narodów Zjednoczonych związaną z satelitami Starlink i firmą Elona Muska. Okazuje się, że inżynierowie musieli przeprowadzić serię uników swojej stacji kosmicznej. Jeśli by tego nie zrobili, satelity Starlink zderzyłyby się z modułem Tianhe znajdującym się na orbicie naszej planety.W swojej skardze, Chińczycy wymieniają dwie konkretne daty: 1 lipca 2020 roku i 21 października 2021 roku.Co wtedy się stało?Zarówno 1 lipca 2020 roku, jak i 21 października 2021 roku Chińczycy musieli manewrować swoją stacją kosmiczną Tianhe , aby uniknąć zderzenia z dwoma satelitami Starlink. Na nieszczęście na pokładzie stacji znajdowali się astronauci - przybyli oni na nią chwilę przed incydentem z 21 października bieżącego roku.SpaceX pomimo opisanych sytuacji kontynuuje starty satelitów Starlink w dużych “paczkach”. Docelowo na orbicie ma znajdować się 12000 tego typu konstrukcji. Niektórzy eksperci już wcześniej zwracali uwagę, że firma Elona Muska może kreować nowy problem związany z zatłoczeniem się orbity naszej planety. To wszystko rodzi możliwość kolizji, co pokazała sytuacja z chińską stacją kosmiczną Tianhe. Zapewne podobnych incydentów z czasem będzie coraz więcej.SpaceX twierdzi, iż satelity Starlink posiadają własne oprogramowanie, które pozwala im w sposób w pełni autonomiczny unikać kolizji. I faktycznie tak jest - niektóre z satelitów obniżyły w ostatnich miesiącach swoją wysokość z 555 do 382 kilometrów. Właśnie po to, aby uniknąć zderzenia z innymi konstrukcjami.Chińczycy nie pozostają również bez winy. Warto przypomnieć, że w 2007 roku Państwo Środka zniszczyło jednego ze swoich satelitów podczas testu ASAT doprowadzając do powstania ogromnej ilości śmieci i odpadków latających w przestrzeni kosmicznej.Elon Musk musi wziąć pod uwagę, iż na dłuższą metę satelity Starlink mogą być niebezpieczne. Szczególnie w momencie, w którym na orbicie zaczną pojawiać się nowe, planowane stacje kosmiczne.Źródło: SpaceNews / fot. Anirudh - Unsplash