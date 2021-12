Pierwsza bezobsługowa Żabka Nano otwarta. Jak działa sklep?

Jak działa bezobsługowa Żabka Nano?

W sklepie Decathlon w Piasecznie została otwarta pierwsza bezobsługowa Żabka Nano, w której klienci będą mogli zrobić szybkie zakupy. Testowany koncept różni się od dotychczas otwieranych placówek autonomicznych Żabki innowacyjną metodą autoryzacji i płatności za zakupy, dokonywanej dzięki karcie płatniczej.Żabka Nano wykorzystuje ciekawą metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Przy pierwszej wizycie podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy klient będzie już w środku, zakupy zajmą mu tylko chwilę – wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie.Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. Jak czytamy w oficjalnym komunikacje, system nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co ma gwarantować zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.