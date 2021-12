Bilion dolarów na rozbudowę TSMC. Fabryki dużym wyzwaniem dla środowiska

Wnętrzne jednego z obecnie działających zakładów produkcyjnych TSMC / Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Nowe zakłady TSMC będą potrzebować ogromu energii elektrycznej i wody

Jeden z zakładów produkcyjnych 2 nm miałby stanąć na obecnym polu golfowym obok parku Zhonke w Taichung. Burmistrz stwierdził, że jeśli budowa się rozpocznie, to cały projekt będzie wymagał około biliona tajwańskich dolarów, co w przeliczeniu daje mniej więcej 1,47 miliarda złotych lub 36,16 miliona dolarów amerykańskich. Inny ma stanąć w Hsinchu.Według szacunków, elektrownia mająca zasilić nowy zakład w Hsinchu, będzie zużywać aż 100 tysięcy metrów sześciennych wody dziennie. Niecałe trzy czwarte tego ogromu wody miałoby pochodzić z miejskich wodociągów. Podobne wyliczenia odpowiadają także lokalizacji z Taichung. W ramach procesu zatwierdzania urzędnicy Hsinchu wezwali TSMC do przedstawienia swoich planów dotyczących ponownego włączenia całej wody do miejskiej instalacji po uzdatnieniu. Ponadto burmistrz Taichung podkreślił, że TSMC powinno rozważyć wykorzystanie energii odnawialnej w celu zaspokojenia zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Tak duże przedsięwzięcia są dużym wyzwaniem także ze względu na wodę czy elektryczność pod kątem środowiska naturalnego.Źródło: wccftech / Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.