Arc Vector to elektryczny motocykl rodem z filmów o Batmanie

Nie jest tani.

Arc Vector - elektryczny jednoślad rodem z filmów sci-fi

Osoby interesujące się motoryzacją pamiętają zapewne Goodwood Festival of Speed z 2019 roku. To właśnie w jego trakcie po raz pierwszy zaprezentowano możliwości zapowiedzianego w 2018 roku elektrycznego motocykla Arc Vector, który wtedy był zaledwie prototypem. Niedawno zakończono prace nad tą niezwykłą maszyną, a my możemy podziwiać ją w pełnej krasie. To naprawdę bardzo drogi pojazd, przypominający... motocykl Batmana.Inżynierowie motocykla Arc Vector obiecywali nie tylko doskonałe parametry mocy, wagi oraz krótki czas ładowania, ale roztaczali nad konsumentami wizje interesujących pomysłów pokroju wyświetlacza head-up, obecnego w futurystycznym hełmie, dedykowanym specjalnie dla tego pojazdu. Sterowanie głosowe, haptyczne panele sterowania... Wszystko to trafiło do wersji produkcyjnej.Arc Vector porusza się z maksymalną prędkością ok. 199 km/h (ograniczoną elektronicznie) i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,2 sekundy. Jego zasięg pomiędzy ładowaniami, trwającymi maksymalnie 40 minut poprzez CCS, to aż 436 kilometrów. Naprawdę spory, jak na motocykl o takich parametrach. Masa pojazdu wynosi 220 kg i jest zupełnie sensowna.