29 lat temu wysłano pierwszego SMS-a. Teraz sprzedano go jako NFT

To niezły kawałek historii.

Historia pierwszego SMS-a

Pierwszy SMS jako NFT

NFT, czyli cyfrowe poświadczenie unikatowości

Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy wysłany SMS całkiem niedawno obchodził swoje 29. urodziny. Już dzisiaj SMSy powoli odsuwane są na bok, ale nie zmienia to faktu, iż te na zawsze odmieniły świat komunikacji. Teraz Vodafone, międzynarodowy operator telefonii komórkowej, zamienił pierwszego SMS-a w token NFT i sprzedał na aukcji w Paryżu – za 132 680 euro (równowartość 614 tysięcy złotych). Cóż, to, że tak się stanie, można było przewidzieć.Pierwszy w historii SMS został wysłany 3 grudnia 1992 roku z Wielkiej Brytanii. Ten, nadany przez Neila Papwortha, pracownika wspomnianej firmy Vodafone, zawierał życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, wysłane jego kolegom z pracy. Wiadomości tekstowe pierwotnie wykorzystywane były do komunikacji jednostronnej.Pierwsze SMS-y były narzędziem używanym głównie przez operatorów sieci. Za ich pośrednictwem informowano konsumentów o awariach, zmianach w cennikach i innych ważnych wydarzeniach. Pierwotnie SMS-ów nie dało się nawet wysyłać pomiędzy sieciami. Prawdziwy boom na tę formę komunikacji nastał dopiero wtedy, gdy zainteresowali się nią nastolatkowie.Rzecz jasna nie wiadomo, kto stał się posiadaczem NFT pierwszego wysłanego SMS-a. Poinformowano natomiast, że osoba ta otrzyma kopię protokołu komunikacyjnego SMS-a, a także certyfikat autentyczności oraz cyfrową ramkę wyświetlającą animację telefonu, który otrzymał wiadomość tekstową.100% zysków z aukcji, w ramach której sprzedano NFT SMS-a, zostanie przekazane na rzecz Agencji ds. Uchodźców ONZ, by wesprzeć osoby zmuszone do migracji poza tereny swojej ojczyzny. Choć ideę NFT być może nie do końca łatwo pojąć, trudno nie docenić tego, że pieniądze otrzymywane dzięki nim wykorzystywane są w celach charytatywnych.Na marginesie warto wspomnieć, czym tak właściwie są NFT. To bazujące na technologii blockchain tokeny odzwierciedlające unikatowość i wartość nabytych zasobów. NFT jest skrótem od wyrażenia Non-fungible Tokens oznaczającego to, że mowa o tokenach niewymienialnych – takich, których nie można wymienić na pieniądze, ani nic innego. Ze względu na ten fakt, a także na to, że każdy NFT jest unikalny w stosunku do pozostałych tokenów w danym łańcuchu, takie tokeny są wykorzystywane w branży kolekcjonerskiej, ponieważ ułatwiają weryfikację autentyczności danych zasobów (dzieł sztuki itp.).Co istotne, pierwszy wysłany SMS nie był pierwszym, ani nawet najdroższym telekomunikacyjnym przełomem, który zamieniono w NFT i sprzedano. W grudniu tego roku jako NFT sprzedano także pierwszy wpis z Wikipedii, za 750 tysięcy dolarów, czyli jakieś 3 miliony złotych, a na początku roku kod źródłowy World Wide Web, i to za… 5,4 miliona dolarów, czyli około 22 miliony złotych.Źródło: CNN , fot. tyt. Canva