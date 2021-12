Elektrownia atomowa w Polsce. Wskazano miejsce budowy

Plany są ambitne.

Elektrownia jądrowa w Polsce

"Wybór preferowanej lokalizacji nie oznacza finalnej zgody na realizację inwestycji w takim wariancie. Polskie Elektrownie Jądrowe będą się teraz ubiegać o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla umiejscowienia przyszłej elektrowni, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji lokalizacyjnej"

Nadmorska gmina #Choczewo została wybrana jako preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Lokalizację nazwaną „Lubiatowo-Kopalino” wskazano na podstawie badań prowadzonych od 2017 roku. Więcej informacji: https://t.co/lcJwnWh52J#atom #PEJ — Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. (@PEJ_PL) December 22, 2021

"Działamy zgodnie z planem i wybór lokalizacji jest tego potwierdzeniem. Polska potrzebuje energetyki jądrowej, a wybudowanie pierwszej elektrowni tego typu w Polsce jest istotne dla całego kraju zarówno pod kątem transformacji energetycznej, jak i bezpieczeństwa dostaw energii"

W Polsce podjęto już kiedyś próbę budowy elektrowni jądrowej

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w nadmorskiej gminie Choczewo. To właśnie tę lokalizację wskazano jakoinfrastruktury mającej zwiększyć bezpieczeństwo energetycznego naszego kraju. Lokalizację o nazwie Lubiatowo-Kopalino wskazano na podstawie badań środowiskowych, trwających od 2017 roku. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) musi teraz ubiegać się o decyzje administracyjne, które pozwolą podjąć kolejne działania, zmierzające ku budowie.Proces inwestycyjny w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma być transparentny, o czym zapewnia Tomasz Stępień, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych. Dotychczasowe wyniki analiz umieszczono w przygotowanym przez PEJ raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Doradcą technicznym na etapie jego tworzenia była firma Jacobs Clean Energy Limited.– zastrzeżono.Oczywiście droga do wybudowania elektrowni jest jeszcze bardzo daleka. Według prognoz pierwszy blok miałby zacząć pracę w, o ile oczywiście wszystko pójdzie gładko i zgodnie z założeniami, co wcale nie jest pewne. Budowa elektrowni jądrowej to gigantyczny koszt, a źródło finansowania nie zostało jeszcze wskazane.- powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.Co ciekawe, w Polsce małe reaktory jądrowe chce postawić grupa ZE PAK, należąca do Zygmunta Solorza. W grę wchodzą także Synthos oraz Orlen, które mają utworzyć spółkę, której celem będzie budowa tego rodzaju infrastruktury. Małe reaktory jądrowe w Polsce mogłyby pojawić się do 2030 roku.Napisaliśmy, że pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie w gminie. Uważni czytelnicy zwrócą zapewne uwagę na fakt, iż w Polsce budowano już kiedyś elektrownię jądrową. Mowa o Elektrowni Jądrowej Żarnowiec, budowanej w latach 1982-1989 w miejscu nieistniejącej już wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim. Projektu nie udało się nigdy ukończyć, a powody takiego stanu rzeczy nie są jednoznaczne. Budowie towarzyszyły masowe protesty po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku.Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe