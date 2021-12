Cud w Tesli. Autopilot wiózł do szpitala, a kierowca odbierał poród

Kolejna niesamowita historia z autopilotem w roli głównej.

Imię dziecka na cześć marki

Finalnie, poród trwał 20 minut czyli dokładnie tyle, co trasa do centrum medycznego, a więc jedynym zadaniem czekającego na miejscu personelu było już tylko przecięcie pępowiny.



Historia zakończyła się więc happy endem, a matka nowo narodzonej dziewczynki, czując dużą wdzięczność wobec auta i jego producenta, rozważała podobno nadanie jej imienia Tess. Byłby to finał niczym z reklamy, jednak ostatecznie rodzice postawili na bardziej konwencjonalne imiona - Maeve Lily.



„Dziękuję genialnym inżynierom Tesli za rewelacyjny projekt autopilota” – powiedział mediom Keating Sherry.



Tego rodzaju pozytywna historia była z pewnością potrzebna marketingowcom firmy Elona Muska. W ostatnim czasie słyszeliśmy bowiem jedynie negatywne przekazy, jak chociażby ten dotyczący śmiertelnego



Systemy samodzielnej jazdy są intensywnie rozwijane przez większość dużych firm z branży motoryzacyjnej. Liderem, przynajmniej od strony marketingowej. jest w tej dziedzinie Tesla, której autopilot co chwile pojawia się w mediach, raz jako bohater, a innym razem w roli winnego wypadku czy kolizji. Nie mniej jednak, o systemie Tesli ciągle jest głośno, a najświeższa historia stawia to rozwiązanie w bardzo korzystnym świetle.The Guardian opisał historię 33-letniej mieszkanki Filadelfii, która urodziła dziecko na fotelu pasażera Tesli, a poród został odebrany przez kierowcę (męża), który powierzył prowadzenie auta systemowi jazdy autonomicznej. Wydarzenie miało miejsce we wrześniu, ale dopiero teraz historia dotarła do mediów.Yiran i Keating Sherry oczekiwali narodzin dziecka na dniach i wszystko wydawało się postępować zgodnie z planem. Pewnego ranka, kiedy para była w drodze do przedszkola aby odebrać syna, Yiran zaczęła rodzić. Odległość do najbliższego szpitala nie była duża, jednak problem w tym, że były to godziny szczytu i całe miasto było zakorkowane. Keating ustawił więc w nawigacji cel (szpital), włączył autopilota i skupił się na tym, aby pomóc swojej żonie.