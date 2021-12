Zobacz jak rosyjski dron Orion niszczy innego drona w locie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony pokazało film.





Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie, na którym możemy zobaczyć drona Orion, który od samego początku czerpał z amerykańskiego modelu MQ-1 Predator. Zgodnie ze szczegółowymi informacjami udostępnionymi w opisie wspomnianego filmu, test operacyjny drona Orion został przeprowadzony na Krymie - regionie, który Rosja zaanektowała w 2014 roku na Ukrainie.Dron Orion to konstrukcja działająca w pełni bezzałogowo.Bezzałogowy statek powietrzny Orion, który możemy zobaczyć na filmie, to konstrukcja, która powstała wśród wielu zawirowań - jej prezentacja była także wielokrotnie opóźniana. Rosja pozostaje obecnie w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami w zakresie rozwoju dronów i towarzyszącej im technologii.Czym jednak cechuje się Orion? Między innymi wagą na poziomie 1020 kilogramów oraz rzekomymi optymalizacjami pozwalającymi mu latać przez 24 godziny bez przerwy. Orion na pierwszy rzut oka jest uderzająco podobny do drona MQ-1 Predator używanego przez Stany Zjednoczone w różnych operacjach bojowych.The Drive twierdzi, iż w 2018 roku Rosja z powodzeniem przetestowała drona Orion w operacjach bojowych - między innymi na terenie Syrii. Zespół rozwojowy odpowiedzialny za konstrukcję tego statku powietrznego miał pracować niemal bez przerwy nad ulepszeniem jego zdolności do atakowania celów powietrznych.Chociaż samo udostępnione wideo nie zawiera żadnych szczegółów związanych z bronią wykorzystaną do trafienia w cel, The Drive sugeruje, iż mogła być to zmodyfikowana wersja 9M113 Kornet - kierowanego pocisku przeciwpancernego. Kornet jest sterowany ręcznie, a jego działanie opiera się na systemie naprowadzania laserowego.Dron Orion oprócz tego ma wykorzystywać do działania cały szereg czujników - takich, jak kamery elektrooptyczne i na podczerwień, a także laserowe wskaźniki pozwalające na skuteczniejsze mierzenie do celu.Orion w ciekawy sposób pokazuje, w którą stronę Rosjanie będą rozwijali swoje uzbrojenie. Kolejnym przykładem takich działań jest dron Hunter , którego również mieliśmy ostatnio okazję zobaczyć na jednym z filmów.Źródło: The Drive / fot. zrzut ekranu z filmu na YouTube