NBP intensyfikuje prace nad cyfrowym złotym

Nareszcie?

Nadciąga cyfrowy złoty

"Narodowy Bank Polski od 2017 r. na bieżąco monitoruje stan i zakres prac nad CBDC (Central Bank Digital Currency - pieniądz cyfrowy banku centralnego, emitowany przez bank centralny jako oficjalny środek płatniczy - PAP) na świecie. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz ze zweryfikowanymi przez NBP informacjami, systematycznie przybywa banków centralnych zaangażowanych w prace nad CBDC. Do nich z pewnością zaliczyć można NBP. Według danych BIS, do końca lipca 2021 r. 56 banków centralnych opublikowało wyniki swoich badań. Wiele banków centralnych, w tym NBP, intensyfikuje rozpoczęte wcześniej prace"

"Nie da się wykluczyć, że analiza powyższych czynników zewnętrznych może wskazać na potrzebę przejścia NBP w 2022 r. do kolejnego etap prac nad cyfrowym pieniądzem banku centralnego"

"Jako najistotniejsze uwarunkowanie zewnętrzne dla Polski należy wskazać prace prowadzone przez Europejski Bank Centralny wraz z Eurosystemem nad możliwym wprowadzeniem cyfrowego euro, mając na uwadze wysoki udział strefy euro w handlu zagranicznym Polski"

W październiku tego roku informowaliśmy Was, że wielkimi krokami nadciąga cyfrowe euro . Tak tak, pieniądz cyfrowy oparty na technologii blockchain jest zdaniem polityków zły tylko wtedy, gdy nie mogą go kontrolować żadne państwa i instytucje finansowe. Nie wiem czy wiecie, ale równolegle powstaje także cyfrowy złoty. NBP właśnie zintensyfikowało prace nad tym projektem.W opublikowanym w maju 2021 roku raporcie NBP o nazwie "Pieniądz cyfrowy banku centralnego" mogliśmy wyczytać, że bank centralny nie zidentyfikował celu emisji cyfrowego złotego o charakterze systemowym ani szczególnych potrzeb konsumentów lub podmiotów gospodarczych, które nie mogłyby zostać zaspokojone przez dostawców usług płatniczych w Polsce, a jedynie przez bank centralny w drodze wprowadzenia CBDC (Central Bank Digital Currency). W związku z zapytaniami kierowanymi przez PAP do NBP wiemy już, że prace nad cyfrową złotówką mogą ruszyć w 2022 roku.- napisało NBP w odpowiedzi na pytania o cyfrowego złotego, nadesłane przez Polską Agencję Prasową.Następna publikacja związana z potencjalnymi skutkami emisji cyfrowego pieniądza banku centralnego w Polsce ma ukazać się w 2022 roku.- czytamy.- informuje NBP.Źródło: PAP