Tragedia w Paryżu. Tesla Model 3 na cenzurowanym

Trwa śledztwo.

Tesla Model 3 i wypadek w Paryżu

Les 1ers éléments de l’enquête indiquaient que l’accélérateur serait resté coincé.

Je n’en sais pas davantage.

Laissons les policiers enquêter. — Jérôme Coumet (@jerome_coumet) December 11, 2021

Czarne chmury zebrały się nad firmą Tesla w Paryżu. Największa paryska korporacja taksówkarska, G7, zawiesiła używanie samochodów Tesla Model 3 w swojej flocie po tym, jak jeden z nich miał doprowadzić do śmiertelnego wypadku w ubiegły weekend. Zginęła jedna osoba, a dwadzieścia odniosło obrażenia. Co dokładnie się wydarzyło?To tragedii doszło, gdy po zakończeniu pracy kierujący Teslą Model 3 taksówkarz wraz z rodziną jechał do restauracji. W pewnym momencie niespodziewanie staranował rowerzystę, grupę pieszych, a rajd zakończył uderzając w busa. Według wstępnych doniesień przekazywanych przez mera 13 dzielnicy, Jerome Coumeta, kierowca próbował wyhamować pojazd jednakże samochód przyspieszał. Nie wiadomo czy ten poruszał się w trybie Autopilota.Użytkownicy na przestrzeni ostatnich lat często nadużywali Autopilota w przeszłości, na przykład używając telefonów podczas jazdy lub nawet wsiadając na siedzenie pasażera. Warto również nadmienić, iż z początkiem tego roku władze Stanów Zjednoczonych rozpoczęły oficjalne dochodzenie w sprawie systemu Autopilot po 11 wypadkach Tesli od 2018 roku z udziałem pojazdów uprzywilejowanych.W kontrze do doniesień mera, Tesla zaprzeczyła wystąpieniu jakichkolwiek usterek technicznych. W środę francuski minister transportu Jean-Baptiste Djebbari również potwierdził, że na tym etapie śledztwa nie pojawiły się żadne dowody na to, aby wypadek był związany z problemem technicznym.W związku z incydentem G7 zawiesiło kursy wszystkich 37 Tesli Model 3 będących obecnie we flocie firmy.Źródło: BBC