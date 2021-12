Robot w 90 minut nauczył się grać w tenisa stołowego (wideo)

Mechaniczny sparing partner dla amatorów.



Jeżeli próbowaliście kiedyś grać w tenisa stołowego, wiecie na pewno, że nie jest to łatwa sztuka. Oprócz refleksu liczy się tam także technika, celność, zwinność i cała masa innych cech. Co zatem powiecie na to, że naukowcom udało się nauczyć robota podstaw tenisa stołowego w zaledwie 90 minut? Okej, istnieje parę "drobnych ale".



Robotyczne ramie gra w tenisa stołowego

Wyjaśnijmy to sobie na samym początku: robot grający w tenisa stołowego może pojedynkować się z ludźmi, ale jak wielu amatorów tego sportu, ma wciąż poważne problemy z odbiorem bardziej wyszukanych uderzeń. Tak naprawdę algorytm stara się uderzać piłeczkę tak, aby trafiała ona mniej więcej w wyznaczone miejsce na stole. Jak na 90 minut treningu i tak jest nieźle.



Yapeng Gao, Jonas Tebbe i Andreas Zell z Uniwersytetu w Tybindze w Niemczech zaczęli swój projekt od zaprojektowania symulacji komputerowej, w której wirtualne ramię robota wyposażone w rakietkę do tenisa stołowego próbowało odbijać piłki pingpongowe na wirtualnym stole. Naukowcy przeprowadzili symulację, aby algorytm uczenia maszynowego mógł dowiedzieć się, w jaki sposób prędkość i orientacja rakiety wpływa na ścieżkę, którą pokonuje odbita piłka. Później panowie postanowili przenieść wszystko do rzeczywistego świata.



Gdy algorytm uczący się metodą prób i błędów mógł już w miarę niezawodnie odbijać piłkę, naukowcy skonfigurowali go do kontrolowania ruchu prawdziwego ramienia robota, umieszczonego obok prawdziwego stołu (na zdjęciu). System wykorzystywał dwie kamery do śledzenia położenia piłki co 7 milisekund, a algorytm przetwarzał sygnały i decydował, gdzie przesunąć ramię robota, aby uderzyć i odbić piłkę.



Chociaż robot radził sobie nieźle przeciwko ludziom, miał problem z szybkimi, podkręconymi oraz... wyjątkowo wolnymi uderzeniami. Zobaczcie sami, jak na 90 minut treningu naprawdę nie jest źle.







Źródło: newscientist