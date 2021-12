Toyota wprowadza mikrotransakcje. Kroczy śladami BMW i Mercedesa

Nie wszystkim się to podoba.

Samochody Toyota z mikrotransakcjami

Takie ruchy mają ułatwiać produkcję aut

"Pada deszcz? Zapłać 0,25 dolarów na aktywację wycieraczek i kolejne 0,99 dolarów za minutę, aby działały"

"Samochody jako usługa. To co robi Toyota to scam"

Wyposażenie samochodów jako usługa. Doskonały sposób na dodatkowe zyski dla korporacji, prawda? Tę drogę jakiś czas temu wytyczyło BMW i Mercedes-Benz, ku umiarkowanej satysfakcji ze strony konsumentów. Teraz swój kamyczek do tego ogródka wrzuciła Toyota. Właściciele samochodów Toyoty tej marki będą teraz musieli płacić 8 dolarów miesięcznie (ok. 32 złote), aby zdalnie uruchomić swoje samochody.Kiedyś kupując samochód miało się pewność, że transakcja zostało zakończona w momencie złożenia zamówienia. Koncern nie zarabiał na danym kliencie do momentu kupienia przez niego nowego pojazdu lub akcesoryjnego wyposażenia, które dało się czasem jeszcze dołożyć do auta. Obecnie sytuacja zaczyna wyglądać nieco inaczej, a korporacje wprowadzają kolejne funkcje dostępne wyłącznie w ramach miesięcznego abonamentu.W ostatnim czasie obserwujemy wzrost liczby usług abonamentowych, które gwarantują koncernom, że obecni klienci będą nadal generować im cykliczne przychody. Tak stało się właśnie w przypadku Toyoty, która od teraz pobiera od klientów 8 dolarów miesięcznie, aby ci nadal mogli używać funkcji zdalnego uruchamiania pojazdów o nazwie Toyota Remote Connect, która była darmowa (czy raczej: oferowana za darmo w ramach okresu próbnego) od 2018 roku w wybranych modelach aut.Toyota dołącza już omawianą subskrypcję w pakietach promocyjnych. Samochody z dokupionym pakietem Audio Plus zapewnią użytkownikom bezpłatny trzyletni okres próbny, a z pakietem Premium Audio - 10-letni okres próbny.Pilot Toyoty to fizyczny brelok, komunikuje się bezpośrednio z pojazdem za pośrednictwem częstotliwości radiowej i nie jest mu potrzebne zdalne połączenie z serwerami Toyoty. Po co więc wymagać dodatkowo płatnego abonamentu?Koncerny bronią się, że nie raz bardziej opłacalnym jest wyprodukowanie dużej liczby aut z ukrytymi za "paywallem" funkcjami, niż dzielenie produkcji na auta pozbawione określonego wyposażenia oraz w nie wyposażone. Konsumentom wydaje się z kolei, że to oni ponoszą koszt stosowania określonych modułów w swoim aucie, nawet gdy z niego nie korzystają, bo nie opłacają abonamentu.Niektórzy konsumenci wyrażają ponadto obawę, że wkrótce samochody oraz ich funkcje przestaną być ich własnością.- ironizuje jeden z nich.- pisze inny.A Wy jak oceniacie takie pomysły?Źródło: thedrive , techspot