Mercedes wyprzedził Teslę. Autonomia 3 poziomu na drogach publicznych

Doczekaliśmy się.



Walka pomiędzy producentami samochodów wchodzi w bardzo ciekawe stadium. Niektórym może się wydawać, że w zakresie autonomii ruchu pojazdów prym wiedzie Tesla i jej sławny już Autopilot. Wbrew nazwie technologii oraz wbrew tego rodzaju przypuszczeniom, liderem jest obecnie inny koncern motoryzacyjny. To Mercedes-Benz został pierwszym na świecie producentem, któremu udało się uzyskać zgodę na dopuszczenie do ruchu samochodu umożliwiającego prawdziwą jazdę bez użycia rąk.



Mercedes osiągnął 3. stopień w autonomicznej jeździe

Niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego udzielił homologacji UN-R157 dla systemu jazdy autonomicznej Drive Pilot poziomu 3, który wykorzystany zostanie w pojazdach Mercedes Klasy S już od 2022 roku. Poziom 3 autonomicznej jazdy dopuszcza sytuację, w której komputer przejmuje kontrolę nad pojazdem w czasie jazdy na autostradach, ale też w prostych sytuacjach drogowych w mieście.



