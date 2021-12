Chińczycy budują naddźwiękowy samolot. I kopiują przy tym NASA

Prototyp jest już na testach.





Za drogi dla NASA, odpowiedni dla Chin





Według najnowszego raportu South China Morning Post, zespół naukowców z Chin zbudował i przetestował prototypowy, naddźwiękowy silnik, który jest niczym innym, jak… projektem porzuconym przez NASA. I to 20 lat temu.Chińczycy zwracają uwagę na łamach artykułu opublikowanego w Journal of Propulsion Technology, że zrozumienie mechanizmu pracy silnika porzuconego przez NASA może dostarczyć nowych, ważnych wskazówek pozwalających przyspieszyć tworzenie nowego samolotu i jego silników. Z czego czerpią w takim razie chińscy inżynierowie?Oryginalny projekt silnika naddźwiękowego został zaproponowany przez Ming Han Tanga pod koniec lat 90 ubiegłego wieku. Cały projekt został oznaczony jako Boeing Manta X-47C. USA szybko z niego zrezygnowało - głównie ze względu na wysokie koszty oraz pojawiające się, istotne przeszkody natury technicznej.W przeciwieństwie do większości dotychczasowych projektów samolotów naddźwiękowych, projekt TSV X-plane Chińczyków posiada dwa oddzielne silniki po każdej ze stron. Przy niższych prędkościach silniki mają pracować jak zwykłe, turbinowe silniki odrzutowe. Brak wykorzystania ruchomych części i tego typu konfiguracja pozwala na szybkie przyspieszenie samolotu - do pięciokrotności prędkości dźwięku.Nowy prototyp samolotu naddźwiękowego Chińczyków miał zostać przetestowany w warunkach aerodynamicznych odpowiadających prędkości pomiędzy 4 a 8 Mach. Testy wykazały, że zaproponowany przez Tanga projekt silnika działa. Pozwoli to chińskim inżynierom prowadzić dalsze testy i zbudować kolejną wersję prototypu.Jak widać inżynierowie z Państwa Środka się nie poddają. Obecnie pomiędzy Chinami a USA trwa swoisty wyścig kosmiczny i lotniczy. WIelu znanych chińskich naukowców miało opuścić NASA - szczególnie pod koniec lat 90. Dziś rozwijają oni konkretne technologie w swoim kraju.Czy chiński samolot naddźwiękowy kiedykolwiek wzbije się w powietrze? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Stany Zjednoczone posiadają już swoją odpowiedź w postaci Hermeusa . W ostatnich miesiącach projekt naddźwiękowego samolotu został dofinansowany kontraktem o wartości 60 milionów dolarów.Źródło: SCMP / fot. DARPA